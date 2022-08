Købt for 11 millioner: Nu træner han med reserverne

Foråret blev ikke franske Mamoudou Karamokos.

Og noget kunne tyde på, at efteråret måske heller ikke bliver det.

Onsdagens træning på 10'eren vidnede i hvert fald om, at Karamoko lige nu er et godt stykke fra at være blandt cheftræner Jess Thorups foretrukne spillere.

Karamoko trænede nemlig i store dele af trænings-seancen med en gruppe bestående af U19-anfører Daniel Haarbo, Marios Oikonomou, Luther Singh og Robert Mudrazija.

De sidstnævnte tre har den fællesnævner, at de bedst kan beskrives som spillere, der på hver sin måde ikke ligner nogen, der har en fremtid i FC København.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Det er, som det er

Jess Thorup afviser overfor Ekstra Bladet, at man skal lægge noget i hans disposition ved dagens træning på 10'eren.

- Singh, Mudrazija, Karamoko og Marios løb og trænede uden resten af truppen hernede. Skal de væk?

- Nej, lyder svaret fra Thorup.

- Hvorfor løber de så og træner for sig selv?

- Det er rigtigt, at i en kort periode af træningen valgte vi at prioritere noget andet på den anden halvdel af banen, og derfor var de hernede.

- Det er, som det er, fortæller Thorup.

Heller ikke sportschef Peter Christiansen køber, at der skulle være tale om spillere, der var på vej ud.

- Jeg synes ikke, de trænede alene, lyder det fra 'PC'.

- De er en del af træningen, og så er det klart, at når man har en taktisk træning op omkring nogle mønstre og spilmønstre, så kan vi kun have 22 lige der.

- Der er normalt rotation, men lige i dag var der mere fokus på deres individuelle afslutninger og driblinger, afslutter Peter Christiansen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Oikonomou og Mudrazija skal videre

Jess Thorup udtalte så sent som for en uge siden, at både Oikonomou og Mudrazija står til at skulle videre.

Marios Oikonomou har været evighedsreserve, siden han i 2020 kom til klubben fra AEK Athen. Han har en aftale, der løber frem til 2023, men så længe bliver han næppe.

- Status er, at Marios har været her en længere periode uden at spille, så jeg tror, at det for begge parter handler om at finde en løsning på, hvad næste step er, lød det fra Thorup.

Det samme gør sig gældende for Robert Mudrazija, der har været i klubben siden januar 2019, men af to gange været på lejeophold - først til kroatiske Rijeka og senest til slovenske Olimpija.

- Vi er ikke røvhuller, og vi behandler ham på fair vis, så han får lov at træne med. Men han ved godt, han skal videre, sagde Thorup om Mudrazijas situation.

Luther Singhs situation i FC København kan ikke beskrives som mere prangende end de to førnævntes. Hverken sportsdirektør Peter Christiansen eller Jess Thorup har udtalt, at han er på vej ud, men hans statistikker - eller mangel på samme - i FC København taler sit eget sprog.

Senest Singh fik så meget som et minuts spilletid var i oktober sidste år, og han har siden ankomsten sidste sommer blot spillet syv kampe for klubben.

Karamoko varmede op mod OB i februar - men kom ikke ind. Foto: Lars Poulsen

Et forår uden spilletid

Mamoudou Karamoko står som et noget større spørgsmålstegn i det selskab, han nu træner med.

Karamoko blev i januar købt hos den østrigske klub LASK Linz for i omegnen af 11 millioner kroner, og han har en kontrakt, der løber til 2026.

Indtil nu har Karamokos ophold dog ikke været nogen decideret succes. Han han nemlig blot spillet 24 minutter - og i store dele af foråret var han ikke engang i københavnernes trup.

Karamoko er til fremtiden lød budskabet i maj fra Jess Thorup, da han blev forholdt de yderst få spilleminutter, millionindkøbet havde fået. Siden har angriberen spillet yderligere fem minutter.