Kold over for drama: Jeg fik jo ny kone

- Jeg har fået det, som jeg gerne ville. Jeg fik en ny kone, som jeg er superglad for.

Så nøgternt runder Christian Keller over for Randers Amtsavis det kapitel i hans liv, der i marts 2016 ellers rummede så meget dramatik og bitterhed og i medierne gik under navnet 'Kone-gate'.

Kort fortalt blev anfører Keller forelsket i holdkammeraten Jonas Borrings kone, og det skabte så meget intern ravage i Randers FC, at de to absolutte profiler begge måtte forlade klubben.

Christian Keller fik en turbulent afslutning i Randers med mange knubbede ord. Her er han til træning under dramaet. Foto: Claus Bonnerup

Borring fik ophævet sin kontrakt, mens Keller blev frosset ud, men dramaet blev også starten på en turbulent tid for både klubbens direktør, den tidligere landsholdsspiller Michael Gravgaard, og holdet karismatiske træner, engelske Colin Todd. Også de to måtte lidt senere forlade Randers.

Efter fem år i Randers med oprykning til den bedste række og bronzemedalje i samme rykkede Christian Keller til udlandet, men i sommeren 2011 vendte han tilbage til nedrykkerne og blev en absolut leder for holdets genkomst i Superligaen.

Også Jonas Borring måtte sige farvel til Randers efter 'Kone-gate'. Foto: Jens Dresling

Men ud over at bruge boldøjet fik han altså også et godt øje til Kira Egsgaard, og det blev fatalt.

- Det er ikke sådan, at de fire måneder overskygger alt andet for mig, når jeg tænker tilbage på min tid i Randers FC.

- Faktisk fylder det ikke ret meget i forhold til de ting, jeg var med til at opnå med klubben. Jeg synes, jeg været med på det hold, som har leveret den bedste periode i klubbens levetid, siger 40-årige Christian Keller i dag til Randers Amts avis

Han erkender dog, at den triste afslutning på hans karriere, som blev afsluttet med et mindre vellykket år i Viborg, nok har kostet ham en fremtid i fodboldbranchen.

I stedet blev han bilsælger i Silkeborg.

- Jeg havde håbet, at det kunne være sluttet på en anden måde. Men sket er sket. Der blev fundet en løsning, og jeg er glad for den optur og de fede oplevelser, jeg har haft med Randers FC. Dem kan ingen tage fra mig, uanset om de vil huske mig for noget andet, siger Keller til amtsavisen.

I dag bor han i Odense med sin hustru, Kira Egsgaard Keller, og ikke langt derfra bor Jonas Borring med sin senere kone. På den måde er logistikken nemmere i forhold til de børn, der har forældre på begge adresser.

