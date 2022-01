Kollapsede med hjerteproblemer under træning

Den kommende FC København-spiller Khouma Babacar blev i sommer indlagt efter et kollaps til træning, hvor han oplevede hjertekramper

Det er kun få timer siden, han satte fødderne på dansk grund, og inden længe er senegaliske Khouma Babacar ny FCK-spiller, som Ekstra Bladet tidligere erfarede.

Den 28-årige angriber skal inden længe gennemgå det obligatoriske lægetjek i hovedstaden, og derefter må det forventes, at københavnerne præsenterer deres nye mand officielt.

Khouma Babacar var senest i aktion for den tyrkiske klub Alanyaspor, inden han vendte tilbage til Sassuolo i vinter. I Tyrkiet blev det til en håndfuld mål i sidste sæson, men i sommer oplevede han også noget ganske forfærdeligt under en træning.

Om morgenen 8. juli kollapsede han, da Alanyaspor-spillerne lavede øvelser med bolden i forbindelse med en træningslejr i Burdur.

På grund af hjertekramper sagde kroppen stop, og Babacar blev straks kørt afsted til et nærliggende hospital, hvilket klubben meddelte på Twitter. Her blev det også oplyst, at der ventede ham nærmere undersøgelser.

Men samme dag tikkede gode nyheder ind. Med et drop i armen delte angriberen et billede fra hospitalssengen med teksten:

- Jeg har det godt. Tak til alle, skrev han på Instagram.

Episoden skete en lille måned, efter Christian Eriksen til hele verdens skue faldt om med et hjertestop i første halvleg af EM-kampen mod Finland i Parken.

Efterfølgende fik den danske playmaker indopereret en ICD-enhed, og han måtte ikke fortsætte sin fodboldkarriere i Italien, fordi det ikke er tilladt at spille med sådan en.

Alanyaspor, Khouma Babacar eller italienske Sassuolo, hvor han senest har været, har ikke meldt noget ud om, hvorvidt Babacar har en ICD-enhed indopereret.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra FCK's kommunikationschef, Jes Mortensen, der hentede ham i Roskilde lufthavn tidligere fredag. Han er endnu ikke vendt tilbage.