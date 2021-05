Kollegerne peger på Alexander Scholz som Årets Profil

FC Midtjyllands Alexander Scholz er kåret som Årets Profil i Superligaen for 2020/21-sæsonen. Det skriver Spillerforeningen på sin hjemmeside.

Det er spillerne i Superligaen, der stemmer om, hvem prisen skal gå til. Scholz fik 23 procent af stemmerne og vandt foran Brøndbys Mikael Uhre og FC Københavns Jonas Wind, der hver fik 14 procent.

- Det er jeg meget glad for. Det er første gang, at kolleger giver mig en pris, siger Scholz til hjemmesiden

- Det er en lidt anden følelse end at få anerkendelse fra journalister eller fans, fordi det er dem, du render rundt med til hverdag. Nu ved jeg godt, at holdkammerater ikke må stemme, men det gør det egentlig bare federe.

- Nu har jeg efterhånden spillet mange kampe i Superligaen, og jeg har mødt dem, der har stemt, rigtig mange gange, og det er jo bare fedt, at de over tid anerkender, at jeg spiller godt, siger han.

Det er sjældent, at prisen går til en forsvarsspiller, men ikke desto mindre er det andet år i træk, at en defensiv spiller bliver kåret. Sidste år gik prisen også til en FC Midtjylland-spiller, da Erik Sviatchenko modtog hæderen.

Alexander Scholz kom til FCM i 2018 fra belgiske Club Brugge. Siden har han spillet 111 kampe for klubben og scoret 15 mål.

Alexander Scholz får overrakt prisen inden søndagens opgør mellem FCM og Randers FC på MCH Arena i Herning.