Kom for sent og røg på bænken: Det er sjusk

Mads Frøkjær-Jensen erkender, at det er sjusk og hans ansvar, han ikke mødte til tiden og derfor måtte sidde på bænken i første halvleg

Da startopstillingerne blev delt rundt i OB én time før kampstart, stod Mads Frøkjær-Jensen som en starter for fynboerne.

Da kampen begyndte med ti minutters forsinkelse, sad han ude på bænken.

Forklaringen er ligetil. Mads Frøkjær-Jensen kom 20 minutter for sent.

Han skulle møde 16.40, men traskede først forbi presserummet kl. 17.00 – én time før kampstart. Og det kostede pladsen i startformationen.

Emmanuel Sabbi scorede for OB, der lagde et tungt pres Brøndby efter pausen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

- Jeg havde misforstået mødetidspunktet. Jeg havde hjertet oppe i halsen og syre i lårene, da jeg kom.

- Det er sjusket. Sådan er det. Der er konsekvenser ved alt her i livet. Men jeg er glad for, jeg fik lov at komme ind i anden halvleg, siger Mads Frøkjær-Jensen, der kom cyklende til Odense Stadion.

Han fik dog kun lov at sidde på bænken i første halvleg. Siden blev han sendt på banen efter pausen for at skabe mere tryk på Brøndby.

Missionen lykkes til dels for Frøkjær, der var med til at lægge ekstra pres på Brøndby, der blev presset længere tilbage på banen.

Michael Tykgaard dømte en god kamp, da OB og Brøndby delte i porten. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix.

OB var det bedste hold efter pausen, hvor de dominerede, kontrollerede og styrede opgøret.

Det er meget tæt og det bliver de små marginaler, der afgør, hvem der spiller sig ind i det fornemme selskab.

- Hvis et hold vinder alle fem kampe efter nytår, er jeg sikker på, at de kommer med i top-6, hvis vi altså kun ser bort fra Lyngby, siger Mads Frøkjær-Jensen.

