Komisk scoring giver kamp om slutspil

Horsens skrev historie, da træner Bo Henriksen 12 minutter før tid sendte Jeppe Kjær på banen i kampen mod Randers.

Dermed blev han nemlig den yngste spiller i Superligaen nogensinde.

Kjær kunne netop på denne søndag fejre den 16 års fødselsdag, der gør ham berettiget til at spille i den bedste række. Og han er dermed 35 dage yngre end Kenneth Zohore, der tidligere havde rekorden.

Men teenageren kunne dog ikke vende tingene for de gule, der var bagud 2-1, da han kom på banen. Og det blev også slutfacit.



Den unge Jeppe Kjær fik debut som den yngste, og skrev sig i historiebøgerne. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Dermed sikrede Randers sig tre uhyre vigtige point – og skærpede spændingen i den tætte strid om top 6-pladserne yderligere.

Det skete på et sejrsmål af den mere komiske slags.

Scoringen kan signeres Marvin Egho, der på komisk vis nærmest tacklede bolden i mål i en duel med Horsens-spilleren Malte Kiilerich. Bittert for ham og Horsens, men trods alt fortjent nok, at Randers vandt.

Hjemmeholdet kom foran allerede efter seks minutter ved Hallur Hansson., Bolden havnede hos ham efter at brølstærke Aye Okosun havde forlænget et langt indkast, og anføreren svigtede ikke med afslutningen, da han fik muligheden tæt under mål.



Der var særdeles god stemning på stadion, da scoringen faldt. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Efterfølgende stod der dog Randers på det mest og gæsterne havde et par rigtig muligheder.

Men først først serverede Horsens-keeper Matej Delac en fremragende redning på et ellers godt hovedstød fra Marvin Egho. Og dernæst afsluttede Mathias Greve for dårligt, da han kom næsten fri efter gode kombinationer Al-Hadji Kamara.

Derfor kom udligningen først kort før pausefløjtet. Og det var igen Kamara, der var på spil, da han headede et godt hårdt indlæg fra Johnny Thomsen i nettet..



Kamara sørgede for udligningen. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Forinden kunne Aye Okosun dog have øget til 2-0. En god aflevering af Hallur Hansson gav ham en hovedstøds-mulighed tæt under mål, men Johnny Thomsen nåede tilbage og fik blokeret,

Randers kom meget stærkt ud til 2. halvleg og meget tæt på at komme foran allerede efter et par minutter.

Michael Lumb var tæt under mål alt for sløset i sin behandling af bolden. Og det udnyttede Marvin Egho til at snuppe den og afslutte. Men målmand Delac var mere vågen end Lumb og forhindrede ny nedtur for sit hold.

Siden bølgede spillet i en ikke særlig velspillet kamp, og Horsens følte 20 minutter før tid snydt for et straffespark, da Johnny Thomsen væltede Erhan Masovic inde i feltet, men dommerens fløjte forblev tavs og Henriksens tropper har dermed stadig forårets første point til gode.

