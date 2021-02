Kommenterer datterens kæreste: - Ren røv at trutte i

Se Barcelona og Braithwaite onsdag i semifinale-brag mod Sevilla i Copa del Rey LIGE HER (+)

Siden 2018 har Mustapha Bundu og Flemming Povlsens datter Anne Søgaard Povlsen dannet par.

Flemming Povlsen får også set en del til datterens kæreste i arbejdssammenhæng.

Tidligere har han kommenteret Bundus AGF-kampe, og søndag sad han bag mikrofronen, da Bundu startede inde for FCK.

- Det er og har altid været en let opgave for mig at kommentere på spillere, som jeg kender eller generelt på spillere i Superligaen, fordi jeg kommenterer på det, jeg ser, siger Flemming Povlsen til Ekstra Bladet.

Flemming Povlsen sad bag mikrofonen søndag for Discovery, da svigersøn Mustapha Bundu og FCK mødte AC Horsens. Foto: Joachim Ladefoged

- Ingen er foran eller bagud på point, når jeg kommenterer. Jeg mener grundlægggende ikke, at os, der kommenterer kampe, kan snyde de mange passionerede og indsigtsfulde fans, der sidder foran skærmene. Jeg har ikke et øjeblik været i tvivl om, at det er en let opgave for mig.

EM-helten fra 1992 påpeger, at troværdigheden er altafgørende.

- Min troværdig er den kapital, jeg skal leve af fremadrettet. Jeg opfatter det ikke som en udfordring for mig at kommentere kampe med Mustapha Bundu kontra med Hallur Hansson, eller hvilken spiller det kunne være.

- Jeg har altid haft ren røv at trutte i med sådan nogle ting.

- Hvis jeg dykker ned i kampe med Bundu, jeg har haft også i AGF, har jeg svært ved at se, at man kan komme og sige, at det var over stregen i forhold til min relation.

Bundu lagde op til Jonas Winds mål, og FCK nærmer sig toppen af Superligaen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Når Flemming Povlsen og Mustapha Bundu er sammen privat, bliver den fælles interesse vendt ved middagsbordet.

- Vi taler heldigvis fodbold og tak for det. Det er vores store passion. Vi snakker store og små billeder, og alt det som foregår, jeg har oplevet i min karriere, og det han kan opleve. Udveksling af inspiration og erfaring.

- Jeg kan ikke diktere noget nogle steder. Det er et personligt valg. Ligesom han hører på Jess Thorup i nogle andre seancer, vil han også skulle høre på mig, ligesom han kan høre på sin agent, siger Flemming Povlsen.

Flemmings chef: - Intet at komme efter Ekstra Bladet har været i kontakt med Søren Klæstrup, sportsdirektør hos Discovery Networks Denmark. TV-bossen ville svare over mail og fik derfor sendt følgende spørgsmål: - Hvilke overvejelser gør I jer om at bruge Flemming Povlsen på svigersøn Mustapha Bundus kampe? - Synes du, at det kan skade en kommentators troværdighed, når han kommenterer et familiemedlems kamp? - Har I overvejet ikke at sætte ham på kampene? - Har I overvejet at deklarere det inden kampen i udsendelsen? Mustapha Bundu er ny mand i FCK-trøjen. Kærestens far kommenterer kampene. Foto: FCK.dk Søren Klæstrup sendte følgende svar retur: 'Flemming har været en del af fodboldbranchen hele sit liv, og han har står for fairness og ordentlighed i kombination med knivskarp analyse. Den del har ikke pludselig ændret sig, og jeg ser ham som uangribelig.' 'Jeg anerkender spørgsmålet, men jeg må samtidig slå helt fast, at jeg har 120 procent tillid til Flemmings evne til at behandle Mustapha Bundu både fair og kritisk, præcis som det er tilfældet med alle andre fodboldspillere, han kommenterer på.' Bundu (til højre) spillede sin første FCK-kamp fra start. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix 'Vi har altid stort fokus på vores formidling, det var også tilfældet i Horsens-FCK-kampen, som jeg selv havde fornøjelse at se hjemme fra skærmen, og jeg må bare sige, at der intet er at udsætte på Flemmings kommentering af opgøret.' 'Han var levende, analyserende og kritisk i sin kommentering - også af Bundu - akkurat som han skal være. Der er efter min mening intet at komme efter - heller ikke ud fra en objektiv vurdering.' 'Vi er pragmatiske, ligesom vi også er selvkritiske og lydhøre overfor betragtninger udefra. I dette tilfælde er der efter min mening dog intet at komme efter, hvilket bekræftes når man reelt dykker ned i kommenteringen og lytter ordentlig efter,' skriver Søren Klæstrup.

