Konge-kasse afgør Aarhus-drama

Takket være et forrygende hovedstød af Nicklas Helenius holder AGF øjnene på bronzen, mens OB's krise blev forværret

AARHUS (Ekstra Bladet): Nicklas Helenius blev matchvinder mod sin tidligere klub, da han mandag aften pandede AGF tilbage på tredjepladsen i Superligaen, idet aarhusianerne helt fortjent slog et tandløst OB-mandskab 1-0.

Samtidig forværrede Helenius den fynske krise, og OB har nu ikke vundet i 10 Superliga-kampe i streg.

Dermed stirrer Jakob Michelsen og co. direkte ind i den 'forkerte' nedrykningspulje, hvor der er meget kort vej fra Europa Playoff til nervepirrende kampe for Superliga-livet.

AGF er derimod for første gang sikret en plads i mesterskabsspillet, og det er der intet at indvende imod. Men vejen mod bronzemedaljerne kan stadig blive lang og snørklet for aarhusianerne, hvis ikke de får vækket det kreative trekløver, Mustafa Amini, Jon Thorsteinsson og Mustapha Bundu, fra deres sommerhi.

Når særligt Thorsteinsson og Bundu havde bolden i poterne, så løb det ud i sandet. Det er der ikke råd til mod de øvrige top-seks-hold.

Den store AGF-profil hidtil i sæsonen, Mustapha Bundu, var dog involveret i første akts største chance, da han fik sendt et hovedstød af sted mod Oliver Christensen. Det efterfølgende klumpspil blev afmonteret af selv samme Bundu, der blev fik bolden i ryggen på Patrick Mortensens efterfølgende afslutning.

Kønt var det ikke, men intensiteten fejlede intet i Aarhus.

Det stod lysende klart, da Nicolai Poulsen efter en lille halv time slap af sted med en mindre svinestreg, da han i en duel førte armen igennem i ansigtet på Sander Svendsen, der røg videre ud over sidelinjen.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt løste situationen med et gult kort, hvilket i sidste ende nok var korrekt, da Poulsens aktion ikke var en decideret albue eller et slag som sådan.

Fynboerne var sjældne gæster oppe ved William Eskelinen, men da svenskeren selv inviterede inden for med en håbløs bold lige ud til Sander Svendsen, var det ved at blive farligt.

Den norske angriber svigtede dog i situationen, og Eskelinen kunne ånde lettet op, fordi han undgik at koste et mål for anden kamp i træk…

Eskelinen så også besynderlig ud i en situation kort inde i anden halvleg, da en lang bold fik lov til at hoppe hele vejen ned til indskiftede Max Fenger, som kom ud i en for spids vinkel. Meget mærkeligt, at den 18-årige angriber overhovedet fik lov til at afslutte på den…

Der var da også noget at rose den svenske AGF-målmand for…

Efter en time satte Max Fenger en friløber op til Mads Frøkjær, der afsluttede kompetent og fladt, men Eskelinen kom ned og fik pareret. Returen røg ud til Max Fenger, der passerede Eskelinen, men ind fra højre kom Alexander Munksgaard flyvende og forhindrede et fynsk debutantmål.

Det var dog AGF, der maste mest på i anden halvleg, og 12 minutter før tid kom den fortjente scoring på et mønsterangreb, hvor Alexander Munksgaard krøllede et perfekt indlæg ind i panden på netop indskiftede Nicklas Helenius, der viste eminent luftstyrke.

Jo, det dufter af medaljer i Aarhus, men hold nu op, hvor ville det være dejligt, hvis der snart kom tilskuere på stadion til at få det til igen at syde og koge i den fodboldgale by.

