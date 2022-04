Kongehuset reagerer: - Ikke rimeligt

Det er ikke rimeligt, at prins Christian er blevet udsat for en mediestorm, efter han mandag var på plads i Parken iført et FCK-halstørklæde, mener kongehuset

Særligt én tilskuer løb en stor portion af opmærksomheden, da FC København og Brøndby mandag tørnede sammen i Parken i København - prins Christian.

Og det huer ikke ligefrem kongehuset, at han er endt i, hvad det betegner som en mediestorm.

- Ligesom alle andre fodboldglade danskere skal prins Christian have lov til at gå til en fodboldkamp uden at blive udsat for en efterfølgende mediestorm. Det er ganske enkelt ikke rimeligt, udtaler Lene Balleby, der er kommunikationschef i kongehuset, til Ritzau.

Prins Christian havde god grund til at juble under mandagens derby, der endte 2-0 til FC København. Foto: Anthon Unger

Det var ikke den 16-åriges prins tilstedeværelse i sig selv, der var opsigtsvækkende, men derimod det blåhvide FCK-tørklæde, han bar om halsen. Under kampen blev der vist billeder af den unge, kommende tronfølger, som var på stadion med en gruppe venner.

På de sociale medier var der lynhurtigt et hav af reaktioner på den danske tronarvings halstørklæde, der altså klart indikerede, at hans fodboldhjerte er hvidt og blåt.

Det bliver af flere på sociale medier kaldt 'dumt' og 'tankeløst', at et medlem af det traditionelt neutrale kongehus viser sympati for en enkelt klub.

Kongehuset oplyser, at halstørklædet ikke er et, prins Christian selv medbragte. De blev tværtimod delt ud til alle i det område, hvor prinsen sad.

- At prinsen som 16-årig ikke lige overskuer konsekvenserne ved at have halstørklædet om halsen, det synes jeg ikke, han skal klandres for, siger Lene Balleby.

- Kampen i går var en særlig kamp for alle fodboldinteresserede, og den stemning og oplevelse skal prins Christian have lov til at være en del af, siger hun.

Foto: Anthon Unger

Kommunikationschefen oplyser, at kongehuset normalt betragter det som en privat sag, hvad medlemmerne af kongehuset foretager sig i deres fritid.

Det er dog ikke første gang, et medlem af den kongelige familie offentligt tilkendegiver, hvem de støtter. Kronprins Frederik har tidligere fortalt, at han er fan af AGF, der hører hjemme i hans tidligere studieby - Aarhus.

Det er faktisk heller ikke første gang, at prins Christian viser sig offentligt iført FCK-merchandise.

Allerede i 2011 kunne man se den dengang seksårige prins på lægterne iført en FCK-trøje, da de københavnske løver mødte Randers i Parken.

Kronprins Frederik og prins Christian i 2011 i Parken, da FCK tog imod Randers. Foto:Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Det danske kongehus har eksisteret i mere end 1000 år og er blandt de ældste kongehuse i verden. Dronning Margrethe er regent og har siddet på tronen siden 14. januar 1972.

Tronfølgeren er kronprins Frederik, og hans ældste barn - prins Christian - står derefter til at arve tronen.

Mandagens derby endte med en 2-0 sejr til hjemmebaneholdet, FC København.

