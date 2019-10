Kongekasse i lokalderby

De to fjender FC Nordsjælland og Lyngby endte til sidst som venner og delte i porten, da de fredag bragede sammen i Farum

FARUM (Ekstra Bladet): FC Nordsjælland var længe foran 1-0, men Lyngby fightede sig tilbage i opgøret, da de to rivaler fredag aften spillede 1-1. Dermed endte det nordsjællandske derby uden en vinder.

Hjemmeholdet lagde bedst fra ham og havde allerede efter fem minutters spil haft et par gode chancer og et forsøg på stolpen.

Især hjemmeholdets to lynhurtige angribere Isaac Atanga og Ibrahim Sadiq gjorde ondt på Lyngby i kampens begyndelse og var farlige i flere situationer, men den sidste skarphed manglede for de to angribere.

Skarpheden manglede til gengæld ikke for hjemmeholdets tredje mand i front, Mikkel Rygaard. Efter 23 minutter bragede den tidligere Lyngby-spiller på forrygende vis et frispark i nettet og gjorde dermed det onde ved sine tidligere holdkammerater.

Generelt var Mikkel Rygaard en af de store oplevelser i rivalopgøret. Han diskede op med den ene lækre pasning efter den anden.

Efter hjemmeholdets føringsmål forsøgte gæsterne at komme tilbage i opgøret, men de blåklædte Lyngby-spillere fandt aldrig den store rytme i spillet.

Rezan Corlu sikrede Lyngby et point i Farum. Foto: Claus Bech

I stedet blev resten af første halvleg en lidt mere rodet affære, hvor begge mandskaber havde svært ved at sætte sig afgørende på spillet og skabe de afgørende målchancer. Derfor lyste måltavlen 1-0 til FC Nordsjælland, da de to mandskaber gik til pause.

De første minutter efter pausen var nærmest en tro kopi af de første ti minutter af kampen. FC Nordsjællands fronttrio med en velspillende Mikkel Rygaard i spidsen var hele tiden farlige, så snart bolden kom i nærheden af dem.

Den sidste afgørende aktion manglede dog for hjemmeholdet, præcis som tilfældet var det i kampens begyndelse.

I stedet var Lyngby tæt på at komme tilbage i opgøret, da Emil Nielsen efter lidt over en times spil fik en friløber, men Nicolai Larsen i hjemmeholdets mål kom godt ud af målet og reddede flot Lyngby-angriberens forsøg.

Få minutter senere fik gæsterne så udlignet, da Rezan Corlu tog chancen fra distancen og sparkede fladt bolden i nettet til 1-1, og så var Lyngby pludselig med i opgøret igen.

Herefter havde begge mandskaber chancer til at gøre det til 2-1, men den sidste skarphed manglede for både FC Nordsjælland og Lyngby.

Mere skete der ikke i opgøret, og dermed endte de to fjender i sidste ende som venner og delte i porten.

