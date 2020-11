Kongekasse i ydmygelse: Stryger til tops

Alexander Bah og Sønderjyske klaskede Den Gule Farce og sønderjyderne ligger igen nummer et i Superligaen

HORSENS (Ekstra Bladet): Det bliver sidste efterår, vi kan nyde Alexander Bah i Superligaen. Det er helt sikkert!

Den 22-årige wingback var denne søndag på ny toneangivende, da Sønderjyske bankede bovlamme Horsens og igen satte sig til rette på Superligaen-tronens top.

Alexander Bah stod for en smuk langskudsscoring og en assist i nedsablingen af Den Gule Farce, og det var et godt kald af de nye, amerikanske Sønderjyske-ejere at afvise buddet fra Slavia Prag i sommer. Bah bare stiger og stiger i værdi dette efterår…

Hjemmeholdet indledte ellers opgøret rigtig fint og pressede det sønderjyske tophold godt i bund.

Louka Prip kom tættest på i den gode, gule periode, da han efter 20 minutter svirpede en drilsk afslutning mod mål, som Lawrence Thomas fik viftet over tværstangen.

Minuttet efter stak gæsterne snuden frem for første gang, da man satte et knivspidst kontraangreb sammen efter det hjørnespark, Lawrence Thomas måtte give på sin gode redning sekunder forinden.

Anders K. Jacobsen førte bolden frem i høj hastighed og overlod den i højre til Victor Mpindi, der overraskende sparkede tørt og fladt i målet. Flot scoring af camerouneren, der var vendt tilbage fra karantæne efter sit røde kort i Randers.

De to minutter illustrerede ganske fint, hvorfor Horsens er bundhold, og Sønderjyske er det modsatte. Horsens har haft ualmindeligt svært ved at udnytte sine gode perioder, mens Glen Riddersholms tropper har været særdeles effektive foran modstanderens mål og gode til at udnytte omstillinger…

Kampbilledet fortsatte i anden akt – uden det på nogen måde blev særlig ophidsende at være vidne til. Horsens var mest på bolden uden at skabe det store, mens sønderjyderne lurede på flere kontrachancer.

Det var dog ikke en omstilling, men en kraftfuld genialitet fra Alexander Bah, der skabte scoringen til 2-0 med godt 20 minutter tilbage. En clearing røg ud til brandvarme Bah, der uden betænkningstid og et godt stykke uden for feltet hamrede kuglen ind langs jorden.

Selvsamme Bah stod også bag 3-0-scoringen, da han kørte kontrakniven ind i Alexander Ludwig og fandt Superliga-topscorer Haji Wright fri foran kassen. Der svigter amerikaneren ikke.

Dermed er Sønderjyske alene i spidsen for Superligaen, mens Horsens er sidst á point med Lyngby.

