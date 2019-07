Kongemål: Perfekt premiere for Glen

HADERSLEV (Ekstra Bladet): Glen Riddersholm og Sønderjyske fik en fremragende indledning på den ny Superliga-sæson. Både spillemæssigt og resultatmæssigt, da Randers blev besejret med 2-1.

De første 25 minutter var dog ikke noget chancehav, men i stedet kunne man bruge tiden på at holde lidt øje med kampens store oplevelse, Alexander Bah.

Glen Riddersholm ser et stort lys i den letbenede Bah på højre back. Denne reporter havde et indvendigt slagsmål med sig selv, om hvorvidt det er spild at placere et af landets største offensiv-talenter på højre dør, eller om Glen Riddersholm har en pointe.

Bah leverede hurtigt svaret: Selvfølgelig har Sønderjyske-chefen set noget, vi dødelige ikke lige har overvejet.

For da kampen begyndte at åbne op, kom stort set det hele fra Alexander Bah, der konstant fløj frem fra sin back. Og jo, han leverede også flere påpasselige aktioner i defensiven, hvor Saba Lobzhanidze ikke kom frem til det helt store i første akt.

Kongemål af Greko

Bah havde en fod med i spillet, da Rojas efter 28 minutter for alvor åbnede highlight-pakken, men newzealænderens afslutning havnede i sidenettet.

To minutter senere var Bah igen med i opspillet, men scoringen skal Christian ’Greko’ Jakobsen have AL kredit for. Greko modtog bolden lige uden for feltet, store Simon Piesinger stod i vejen, men Sønderjyske-profilen vippede let bolden til venstre og afsluttede helt ude ved stolpen uden chance for Carlgren. Et kongemål!.

Værterne sad tungere og tungere på kampen, som denne skred frem, og det offensive udtryk, som Glen Riddersholm bruger så megen taletid på, skinnede igennem fra kampdag et.

Med fem minutter til pausefløjt burde der have stået 2-0, da Rilwan Hassan kørte en kontra igennem for fuld tryk og satte Mart Lieder flot op. Hollænderen forsatte dog den triste tendens fra sidste sæson og afsluttede forkølet forbi mål.

Dommer Mikkel Redder skal i øvrigt roses for at lade spillet fortsætte i situationen, da Marvin Egho tacklede Alexander Bah hårdt bagfra for at forhindre kontrachancen. Redder lod situationen udspille sig og gav efterfølgende østrigeren en advarsel. Helt efter bogen.

Sønderjyderne fortsatte de gode takter efter pausen – Mart Lieder de dårlige. Efter en god håndfuld minutter slap hollænderen alene igennem, men chippede bolden helt skævt og nok engang forbi mål. Det kan godt være, Lieder er med i meget og løber mange meter i holdets interesse, men mål - det kan han ikke lave.

Fremragende dobbeltredning af Carlgren

Kort tid efter viste Marvin Egho den kynisme, Lieder åbenbart efterlod i den næstbedste hollandske række. En simpel, men flænsende, aflevering fra Frederik Lauenborg ramte Marvin Egho, der lidt ude af position med største selvfølgelighed sparkede fladt uden om Mielitz helt ude i siden.

Hjemmeholdet svarede dog hurtigt igen på Eghos fornærmelse.

Efter en god times tid satte Johan Absalonsen Björn Kopplin fuldstændig på kanten. Afleveringen ind foran kom retur til Absalonsen, der havde al tid i verden til at finde Marco Rojas i det lille felt, da Kopplin stadig var i gang med at appellere for offside. Rojas takkede, og svingede kuglen op i nettaget.

Med ti minutter igen skulle værterne have slukket lyset. Mart Lieder afsluttede godt fra distancen, men Patrik Carlgren fik med en refleks holdt bolden ude. Danny Amankwaa kastede sig over returen, men den svenske keeper fik på magisk vis kastet sig i vejen igen i en fantastisk dobbeltredning.

Randers forsøgte at lægge et tryk på sønderjyderne i slutminutterne, men Sebastian Mielitz fik fint afværget det, som der blev smidt imod ham, og dermed kom Sønderjyske glimrende fra land i den ny sæson.

