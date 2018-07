Kontant afregning efter nyt nederlag: Det er en lortestart!

RANDERS (Ekstra Bladet)

Jakob Michelsen var kontant i sin afregning, da han efter nederlaget mod Randers skulle gøre status over OBs sæsonstart.

Han tog både ord som lorte-start og katastrofe-start i sin mund.

Og fastslås kan med sikkerhed, at et point i tre kampe er langt under, hvad der var forventet hos fynboerne, der efter sidste sæson fyrede Kent Nielsen, fordi deltagelse i medaljeslutspillet var kikset to år i træk.

Men med Michelsen ved roret skulle bøtten vendes i denne sæson. Hvilket dog slet ikke er sket. Hvilket han også selv erkender, og det kan godt tænkes, at nedturen fortsætter, hvis OBerne ikke, hvis OBerne ikke bliver langt mere kyniske i de kommende kampe.

- Det klinger hult, når jeg står her og siger, at vi har præsteret rigtig godt på en mængde områder – bl.a. når det handler om afslutninger - i de tre første kampe. Kigger vi på statistikkerne, har vi helt klart gjort det bedre, end resultaterne viser. Men det kan vi ikke bruge til ret meget lige nu. Faktum er, at vi har givet os selv en så dårlig start, at det kan komme til at forfølge os langt ind i sæsonen, konstaterede Jakob Michelsen, hvis bekymring givetvis også skal ses i lyset af de kommende runders program.

Her venter dueller mod FCK, Hobro og FCM.

- På papiret er det jo sværere modstandere, end dem vi har haft. Men det er enormt vigtigt, at vi får udbytte i de kampe. Ellers risikerer vi at blive ramt psykologisk, så vi kommer til at præstere under, hvad vi egentlig kan, sagde Jakob Michelsen, der efter nederlaget mod Randers først og fremmest var træt af, at hans hold slet ikke viste format i det sidste kvarter af kampen mod et træt hjemmehold.

Se også: Ny nedtur: OB knust af vraget spiller

OL-guldvinder dræbt i vandscooter-ulykke

Se også: Fortsætter ung optur: Tre lussinger til oprykkerne