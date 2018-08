Kontroversiel episode stjal fokus: Nu skal Brøndby forklare sig

Både Brøndby og SønderjyskE skal aflevere en redegørelse efter kontroversielle episoder i deres kampe mod henholdsvis Vendsyssel og FC København i weekenden.

Det bekræfter formanden for Fodboldens Disciplinærinstans, Jens Hjortskov, over for Ekstra Bladet.

- Vi har anmodet begge klubber om at fremkomme med en redegørelse. Det er der, hvor sagerne står. Så svaret er ja, vi har bedt om redegørelser.

- Når vi har fået dem, så vil vi beslutte, om der skal sanktioneres eller ej, siger Jens Hjortskov, efter at disciplinærinstansen har gennemgået dommernes rapporter fra de pågældende kampe.

- Det er oplagt at kigge på

Brøndby risikerer at blive straffet, fordi en tilskuer i deres udebaneafsnit i Vendsyssel valgte at kaste en kampbold efter Emmanuel Ogude, da han skulle sparke straffespark for Vendsyssel med 12 minutter tilbage af opgøret.

- Det er klart, at i sagen vedrørende Brøndby og boldkastet, så har vi stadioncirkulæret (regelsæt for sikkerhed og orden på stadion, red.), der indeholder nogle forpligtelser for klubberne, der gør, at det er oplagt, at det er noget, vi skal kigge på.

- I den anden sag har vi vurderet, at vi har brug for en redegørelse for at kunne forholde os til, om vi skal videre med den eller ej, siger han om SønderjyskEs Marc Pedersens slet skjulte hentydning til, at dommer Jakob Kehlet hjalp FCK til sejr i Parken.

Fik stor bøde for en uge siden

For en uge siden fik Brøndby en bøde på 200.000 kroner, fordi deres fans affyrede fyrværkeri, kastede med ting og løb på banen i forbindelse med kampen mod Horsens i næstsidste runde i sidste sæson.

Ved den lejlighed blev Brøndby også tildelt en betinget fradømmelse af retten til at spille én hjemmekamp i Superligaen eller Sydbank Pokalen med tilskuere, hvis en lignende overtrædelse skulle forekomme i løbet af sæsonen.

Jens Hjortskov vil dog ikke kommentere, om der er risiko for, at den betingede straf bliver aktiveret i tilfælde af, at Fodboldens Disciplinærinstans skulle beslutte at sanktionere Brøndby for boldkast-episoden i Vendsyssel.

- Når vi åbner sager, kommenterer vi dem som sådan ikke. Sådan må det være, siger han.

Klubberne behøver dog ikke vente længe, før de får vished om en eventuel straf.

- Vi forventer, det bliver i denne uge, siger Jens Hjortskov.

Brøndby har endnu ikke meldt ud, om de vil anke bøden på 200.000 kroner og den betingede fradømmelse af retten til en hjemmekamp uden tilskuere. Det har de fortsat en uge til at overveje.

Brøndby-fans løb på banen efter slutfløjtet i udekampen mod AC Horsens. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

