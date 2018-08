Koster millioner: Lort ødelægger Superliga-stadion

Blue Water Arena regnes af mange som et af Superligaens flotteste stadions, men nu er stadion på vej til at blive ødelagt.

Og det er ikke fodboldfansenes skyld, men i stedet noget så overraskende som duelort...

Det er blot et par år siden, at byrådet i Esbjerg tildelte 4,7 millioner til 'rust- og dueproblemer på Blue Water Arena', men det har vist sig slet ikke at være nok.

Derfor skal lokalpolitikerne i de kommende budgetforhandlinger afgøre, om der skal tilføres flere penge, for det står langt værre til med murværk og stålkonstruktioner end først antaget.

- Duelortene fungerer som katalysator og speeder rustprocessen væsentlig op ved at nedbryde den beskyttende maling på stålkonstruktionerne, som i forvejen er mangelfuld og skyld i, at stålkonstruktionerne ruster mere end ellers, forklarer Niels Bækgård, direktør i Sport og Eventpark Esbjerg, til Jyske Vestkysten.

Blue Water Arena i Esbjerg har problemer med duelort. Foto: René Schütze

Sådan ser duelort ud i København, og det er formentlig nogenlunde samme type, der har ramt stadion i Esbjerg, og nu koster millioner. Foto. Philip Davali

Selvom duelortene ødelægger de metalsamlinger, der holder pladerne sammen, så skulle der ikke være akut fare for, at pladerne falder af, og som tilskuer skal man ikke frygte for at komme på stadion, men der skal styr på det nu.

- Vi kan med det afsatte beløb ikke lave en holdbar og langsigtet løsning. Der skal gøres noget, og vi vil gøre det ordentligt. Derfor vil vi ikke gå ind og lave en lappeløsning nu, men beder om at få det med i budgetforhandlingerne, siger Peder Tørnqvist (K), der er stedfortrædende formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune.

Venter man med at gøre noget ved problemerne, så bliver det formentlig blot dyrere i fremtiden at gøre noget ved duelorten, der er så syreholdig og fuld af bakterier, at det hele krakelerer.

Over for TV Syd forklarer den konservative kulturformand desuden, at man forsøge at få tilladelse til fremadrettet at reducere bestanden af duer, da det ikke har hjulpet at sætte pigge op.

Tidligere har Esbjerg Kommune givet dispensation til at skyde duer, da der var mange af eksemplarer af fuglearten ved Sct. Catharinæ Kirke i Ribe.

Esbjerg spiller mandag ude mod AaB, mens det næste søndag er FC København, der gæster 'lortestadionet' i Esbjerg. Tidligere har en anden fodboldtilskuer - dog ikke i Danmark - været beskyldt for at sidde og skide på et stadion, og den historie fortæller han om lige her.

