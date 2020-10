Kræver hård straf for homofobisk kommentar

Benjamin Leander frygter, at Lyngby Boldklubs André Riel ender med en for mild straf for sit homofobiske tilråb mod Stefan Gartenmann

Siden søndag er der blevet spekuleret i, hvad Lyngby-angriber André Riel råbte til SønderjyskEs Stefan Gartenmann, der var så slemt, at det skulle udløse et rødt kort.

I dag erkender Riel, at han kaldte forsvarsspilleren for 'din fucking homo'.

Nu er det op til Fodboldens Disciplinærinstans at afgøre, hvor mange dage i skyggen det skal koste angriberen.

Og er den dom er ikke til at forudsige, mener Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander.

- Det er enormt svært, fordi vi ikke har så mange forgangstilfælde, hvad angår homofobiske udråb på banen.

- Vi har haft en i Norges næstbedste række, hvor en spiller kaldte en modstander for ‘homo’ og fik to spilledages karantæne for det. Men det er lidt ukendt grund indtil videre, når det kommer til homofobiske tilråb, uddyber han.

Flere røde kort, tak

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her stanger dommer Jakob Kehlet det røde kort over hovedet på Riel. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Disciplinærinstans har glimret med sit fravær

Det er paragraf 4 i Dansk Boldspil-Unions disciplinære bestemmelser, der handler om diskrimination og ærekrænkelse, der åbner op for, at André Riel kan få en væsentligt længere straf end de sædvanlige minimum to dage i skyggen et direkte rødt kort koster.

Et sted mellem ingenting og seks dages karantæne vurderer Leander, at Riel vil modtage for tilråbet, men stod det til den tidligere elitedommer, så satte Disciplinærinstansen et eksempel med denne dom.

- Nu skal det ikke blive en personlig vendetta mellem formand Jens Hjortskov og mig, men Disciplinærinstansen har glimret med sit fravær, når det kommer til at straffe hårdt for de sager, vi gerne så det i, fortæller han.

- Senest med spyttesagen med Imec Louati mod netop Lyngby, hvor han fik to spilledages karantæne for at spytte Rezan Corlu direkte i ansigtet.

Alt gik agurk i SL-drama: Nu er straffen faldet

Er det en formildende omstændighed, at André Riel lægger sig fladt ned og underskylder det, han sagde?

- Overhovedet ikke. Der står nogle ting i Jakob Kehlets indberetning, og han står jo få meter fra situationen og hører åbenlyst, hvad der bliver sagt.

- Det ville det være, hvis han var blevet provokeret. Men jeg synes snarere, at der er særligt skærpende, at det jo ikke engang er André Riel, der begår det frispark, lyder det fra Benjamin Leander.

Frygter mild karantænestraf

Kampens dommer Jakob Kehlet udtalte efter kampen til Politiken, at det var lang tid siden, at han havde hørt så voldsomt sprog på banen.

Benjamin Leander opfordrer til, at der skelnes væsentligt mellem, hvilken slags skældsord der i kampens hede flyver gennem luften.

- Når vi bevæger os ud på den her meget, meget hårfine grænse mellem skældsord og mellem at benytte sig af minoriteter som skældsord, så vil jeg foreslå, at Disciplinærinstansen vælger at sætte et eksempel, nøjagtig som de burde have gjort med den spytklat fra Imed Louati.

- Jeg tror og håber på, at det er et af få tilfælde. Og det var jo netop argumentationen fra Disciplinærinstansen, at vi straffer ikke spytklatten hårdt, fordi det ikke er et generelt problem i dansk fodbold.

- Det er homofobi jo heller ikke, af hvad vi ved af, så jeg kan frygte, at vi lander på de her to dages karantæne og ikke mere med den samme sørgelige begrundelse som sidst, afslutter Benjamin Leander.

Se her højdepunkterne fra opgøret mellem Lyngby og SønderjyskE. Cirka fire minutter inde i videoen opstår episoden med André Riel.

Sen scoring fordobler Lyngbys pointhøst med uafgjort

Stærkeste i klubbens historie?