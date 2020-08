Kræver million-dokumentation for Superliga-komet

Unge Jeppe Kjær har længe været en eftertragtet spiller i Europa.

Selv inden han 1. marts blev den yngste spiller i Superligaen nogensinde, har det vrimlet med internationale bejlere til den blonde tekniker. Sidste sommer var han forbi Juventus, og to gange har han været i Southampton for at prøve, hvordan det er på højere niveau.

Nu har AC Horsens besluttet sig for at sortere ud i de mange klubber, der viser interesse.

Derfor har Bo Henriksen smækket et prisskilt på tre mio. euro på ryggen af den visionære unge spiller. Klubber, der ønsker at invitere Jeppe Kjær på visit, skal give tilsagn om, at de er villige til at betale i det leje - og dokumentere det.

Trækket indikerer, at AC Horsens er fast besluttet på, at interessen for det 16-årige talent skal udmøntes i et salg denne sommer.

AC Horsens indgik en tre-årig aftale med Jeppe Kjær, da han fyldte 15 år. Den aftale er ikke forlænget, så den står til udløb om halvandet år. Derfor er tidspunktet ideelt for den østjyske klub. Samtidig har Jeppe Kjær med mål og oplæg i Superligaen allerede bevist, at han har potentialet til noget stort.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, så vurderer Ajax, at Jeppe Kjær har samme potentiale som norske Martin Ødegaard, der som bekendt endte i Real Madrid.

Den hollandske klub er den første til at acceptere AC Horsens krav for at invitere spilleren ned og se akademiet 'De Toekomst.' Det forventes, at der kommer flere klubber til de kommende uger.

Jeppe Kjær skal så vurdere, hvilken klub der i sidste ende har den bedst mulige plan for ham, og for en spiller, der allerede har fået smag for at spille med de voksne, så er det oplagt, at næste skridt formentlig bliver en klub, der ynder at bringe spillere igennem tidligt.

