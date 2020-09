Kræver straksmøde med minister

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke skal forvente meget snart at få en kraftig opfordring til et hastemøde med Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

På vegne af de danske superligaklubber kræver direktøren en forklaring. For han er dybt forundret over de udmeldinger, som Heunicke og Sundhedsstyrelsen kom med på tirsdagens pressemøde.

Her blev det besluttet at lukke ned for flere end 500 på stadion i hovedstadsområdet til de kommende to kampe i Superligaen frem til 1. oktober. Det rammer FC København mod Brøndby på søndag, og ugen efter Brøndby mod Horsens 27. september.

Claus Thomsen vil have et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke. Foto: Linda Johansen

- Der må være en begrundelse for at lukke Superligaen yderligere ned, som vi ikke har hørt. Derfor må vi have en forklaring på det her, siger Claus Thomsen og uddyber:

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man her i den konkrete situation ikke bruger Superligaen som det gode eksempel.

- Vi har nu spillet 38 kampe siden genåbningen i slutningen af maj. Der er ikke registreret ét eneste tilfælde af corona i forbindelse med en kamp i Superligaen.

Der bliver tomt i Parken søndag, hvor der kun må lukkes 500 ind totalt. FCK ønsker kampen udsat til et senere tidspunkt. Afgørelsen ligger hos Divisionsforeningen. Foto: Lars Poulsen.

- Vi kan smittespore, vi ved, hvor alle sidder på stadion og vi har iværksat så omfattende et protokolsæt, at ingen andre i samfundet har lavet så grundigt et forarbejde. Vi er derfor en smule forundret over beslutningen, siger Claus Thomsen.

Han er af den klare opfattelse, at myndighederne burde kigge på de faktiske forhold, før beslutningen om yderligere begrænsninger i Superligaen blev ført ud i livet. Det var også en beslutning, der kom fuldstændig bag på Claus Thomsen.

- Vi har et partnerskab med de relevante myndigheder. Det ville have været normalt, hvis partneren havde stillet spørgsmål til os eller informeret os om de nye tiltag, inden de blev sat i værk, fastslår Claus Thomsen.

På vegne af Superliga-klubberne har Claus Thomsen tilmed foreslået gøre mundbind obligatorisk for tilskuere til kampene.

Det har han ikke fået en reaktion på fra myndighederne.

FC København vil have derby udsat

