Krisealarm i AGF

Ni kampe uden en sejr!

Og blot tre sejre i de seneste 22 kampe!

Det er facit for AGF, der har fået en elendig start på sæsonen. Så skidt, at det placerer traditionsklubben under nedrykningsstregen efter fire spillerunder.

Der er stadig lang vej hjem – 18 runder i grundspillet – men starten på sæsonen har været alt andet end opløftende for David Nielsens tropper.

- AGF er i krise. Det gælder både spille- og pointmæssigt, konstaterer Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Han mener, der er flere årsager til den triste start for AGF.

David Nielsen kan blot se tilbage til tre sejre i de seneste 22 kampe. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Systemskiftet har været med til at forstærke uroen. Læg dertil flere markante spillerafgange og fraværet af holdets topscorer.

- Tabet af Kevin Diks og Casper Høyer har været markant. Det ser også ud til at være et tab at miste Bror Blume, lige som det har haft stor betydning for AGF, at Patrick Mortensen har været skadet, påpeger Stig Tøfting, der fremhæver Jesper Hansen som holdets bedste midt i kriseperioden i starten af sæsonen.

- Tilgangen af Jesper Hansen har bestemt ikke svækket AGF. Jeg var ikke imponeret over Kamil Grabara og er det heller ikke efter skiftet til FCK, forklarer han.

Selv om Niels Frederiksen ser bekymret ud efter nederlaget til FCK, så bimbler Stig Tøftings alarmklokker endnu ikke over situationen i Brøndby, selv om starten har været pointmæssigt skuffende. Foto: Lars Poulsen.

Mens kriseklokkerne for alvor ringer efter blot fire spillerunder i AGF, så er Stig Tøfting ikke så bekymret for de danske mestre fra Brøndby.

- Mine alarmklokker bimler ikke endnu omkring situationen i Brøndby, siger Stig Tøfting og slår fast:

- Brøndby har spillet til mere end de tre point, holdet hidtil har fået. Havde de vundet i Vejle, som de spillede til, havde en start med fem point været rimelig efter fire runder. Specielt oven på de mange udskiftninger, der er foretaget i den nye sæson, mener han.

Han er dog ikke lige så optimistisk som Niels Frederiksen, der efter 2-4 nederlaget til FC København mente, at det nu kun kommer til at gå fremad for Brøndby.

- Der vil stadig være udfordringer med et nyt mandskab, der skal spilles sammen. Når vi ser på de 11, som spillede flest kampe for Brøndby i mesterskabssæsonen, så var der altså kun fire spillere tilbage i startformationen mod FCK. Det var Kevin Mensah, Andreas Maxsø, Morten Frendrup og Simon Hedlund, pointerer Stig Tøfting.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ugens optur

Randers FC.

Fire kampe 10 point og en klar førsteplads.

De solgte en af profilerne i ugens løb, men alligevel formåede de at vinde. Det er meget imponerende, hvad der er sket i Kronjylland. Thomasbergs mandskab er meget svære at spille imod.

Ugens nedtur

AGF!

Så tabte de igen. Der er stor krise hos David Nielsens tropper efter den skuffende sæsonstart.

De har ikke vundet siden 16. maj og det kan ligne et problematisk efterår.