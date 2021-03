Krisen kradser stadig

Kriseramte Sønderjyske slap af sted med et enkelt point i top seks-duellen mod OB

Sønderjyske fik standset blødningen, men krisen er langt fra afværget.

Det er facit, efter Sønderjyske og OB torsdag aften delte i porten i den tætte strid om top seks. Men sønderjyderne var heldige med at få point mod OB, der blev bedre, som kampen skred frem.

Sønderjyske har været i stiv modvind den seneste tid.

Det kulminerede med torsdagens chokerende nyhed om krænkelsesbeskyldninger mod sønderjydernes tidligere sportschef Hans Jørgen Haysen.

Inden torsdagens nyhedsbombe var Sønderjyske i forvejen hårdt ramt.

Fire Superliga-nederlag i træk har sendt Sønderjyske ned i tabellen, og til kampen mod OB var Haji Wright udeladt fra truppen pga. en batalje til onsdagens træning…

Sønderjyderne forsøgte at mane al snak om krise i jorden fra første fløjt, og der blev indledt med føn og klem. OB leverede samme energiniveau, og det gav en meget livlig indledning.

Rasmus Vinderslev burde have bragt værterne i front efter et kvarter, men sønderjyden hamrede kuglen forbi rammen fra nært hold.

OB svarede igen ti minutter senere, da Jeppe Tverskov sendte et indlæg i feltet, som Emmanuel Sabbi stangede kraftfuldt mod mål. Lawrence Thomas leverede en sand kænguru-refleks i målet.

Herefter gik gassen af ballonen, og det blev en rodet affære med utallige frispark og endnu flere fejlafleveringer.

Marc Dal Hende fik dog kickstartet sønderjyderne kort inde i anden akt, da et veludført kontraangreb endte hos den angrebsivrige forsvarsspiller, der som vanligt havde taget turen frem i venstre.

Herfra bankede Dal Hende bolden fladt forbi Oliver Christensen modsat, og så blev lettelsen og glæden ellers skreget ud på sønderjysk.

Med 12 minutter igen svarede fynboerne dog igen efter et øget pres på hjemmeholdets mål. Et hjørnespark blev forlænget af en velspillende Jeppe Tverskov, og inde i det lille felt kunne Issam Jebali sørge for udligningen.

Få minutter senere skulle der en ny klasseredning og et mindre mirakel til fra Lawrence Thomas, da Simon Okosun headede mod mål.

Australieren er en gedigen shot stopper, og torsdag var han et point værd for Sønderjyske. Et point, der luner mere end vanligt.

