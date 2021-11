Kriseramte Sønderjyske: Han skal være dansk

Kriseramte Sønderjyske er fortsat på udkig efter en ny cheftræner, efter at tyske Michael Boris blev fyret af superligaklubben i starten af november.

Det skal gerne blive en stærk lederskikkelse af dansk nationalitet. Det slår den nytilkomne sportsdirektør, Esben Hansen, fast.

- Vi er meget åbne omkring, at vi leder efter en dansk træner. Det ser vi som en del af den profil, som vi har.

- Spillestil er ikke afgørende. Det afgørende er at finde en ledelsesmæssig stærk træner, som er pragmatiker. Den slags kigger vi på, siger sportsdirektøren.

Han er således i gang med at forhandle med mulige kandidater, som skal lede sønderjyderne væk fra bunden af Superligaen.

- Vi er klare på, hvad vi vil have, så det er et spørgsmål om at finde den rette, og den rette skal finde os. Det er en situation, hvor flere parter skal ville hinanden under de rette præmisser.

Skal ikke være brandslukker

- Vi er meget konkrete lige nu, men vi ser os også for. I sådan en proces er der konkrete forhandlinger med flere, indtil der er en aftale, siger Esben Hansen.

Den kommende cheftræner skal dog ikke være en brandslukker, som udelukkende tackler nedrykningsfaren i Haderslev.

- Der skal være en, der forstår projektet på den helt korte bane, men det skal også være på længere sigt. Vi står i en svær situation, hvor vi skal have kickstartet det hele igen.

- Derfor skal det være en, som kan se sig i det på lang sigt, lyder det fra sportsdirektøren.

Den tidligere assistenttræner, Simon Poulsen, har stået i spidsen for superligamandskabet, siden Michael Boris blev fyret.