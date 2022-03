Kritik af tv-station: Derfor gør de det

Søndag må Superligaen vige for Formel 1 på TV3+. TV3 Sport-boss forklarer beslutningen og siger, at det ikke kun handler om seertal

Tv-stationen TV3 Sport sidder på mange populære sportsrettigheder, og det kan give luksusproblemer, når begivenheder falder samtidig.

På søndag er der fuld Superliga-runde på programmet, hvor alle kampe begynder klokken 14.30. Søndag eftermiddag er der også Formel 1-sæsonpremiere.

Det bliver Kevin Magnussen og F1-feltet, som vises på hovedkanalen TV3+. AaB-Brøndby er derfor henvist til TV3 Sport, mens to Superliga-kampe udelukkende bliver vist live på streamingtjenesten Viaplay.

Beslutningen bliver kritiseret af flere Superliga-seere og fans på det sociale medie Twitter, mens andre godt kan forstå den. Her er et udsnit af kritikken.

Karl Greve: 'Landets største sportsgren fortjener en tilsvarende respekt.'

Jacob Hjørringgaard skriver: 'Det her er jo skandaløst.'

Lean Thomsen: 'Det får stadig min hjerne til at eksplodere gang på gang, når det går op for mig, at tv-stationerne vægter F1 højere end Superligaen, fordi der åbenbart er flere seere til førstnævnte.'

Søndag kan Kevin Magnussen ses på TV3+. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Derfor vises Formel 1

Benjamin Munk Lund, sportschef på TV3 Sport, forklarer beslutningen om at vælge Formel 1 frem for Superliga på TV3+.

- Er det altid seertal, I ser på, eller er der også andre bevæggrunde for jeres kanalvalg?

- Nej, det er ikke altid seertal. Der er utrolig mange hensyn, vi tager, ikke bare for fodboldkampe men alle mulige sportsrettigheder, siger han til Ekstra Bladet.

- Der ligger en række forskellige strategiske overvejelser om, hvordan vi ønsker at udnytte produktet, og hvordan vi prioriterer mellem Viaplay, Max, See eller Sport.

- Nogle gange tvinger flere samtidige begivenheder os til at vægte og veje, hvad har størst væsentlighed og interesse for de mennesker, som ser vore kanaler. Der er vi landet på, at vi har Formel 1 med sæsonstart på TV3+. Den glæder vi os til at vise på TV3+. Det har været planen siden starten af februar.

Kevin og resten af F1-feltet giver den gas søndag eftermiddag i Bahrain. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

- Kommer I i fremtiden til at fravælge jeres hovedkamp klokken 18 på TV3+, hvis der er Formel 1 samtidig?

- Det er et puslespil, vi har siddet med i årevis, og der er ikke noget nyt i vores tilgang til det i år. Så det vil opleves, som det altid har været.

- Vi gør os faktisk ret meget umage med hele tiden henover sæsonen at få eksempelvis Formel 1 og Superligaen til at passe sammen på bedste vis. Vi prøver at få de to ting til ikke at karambolere. Det har vi intet ønske om, at de skal.

- Det er egentlig helt enkelt: Vi vil gerne vise hovedkampen på TV3+ klokken 18 og også have plads til vores Formel 1-grandprixer på TV3+.

- Vi kigger på, hvornår der køres Formel 1, fordi de ræs bestemmer vi ikke, hvornår køres. Og så kan vi så have en vis indflydelse på, hvordan Superligaen bliver planlagt.

- Vi ville gerne have haft vores fodboldkamp på TV3+ på søndag. Selvfølgelig ville vi det, men det kunne nu engang ikke lade sig gøre. Vi måtte træffe et valg i denne her helt ekstraordinære situation, og det blev så det her valg denne her gang, siger Benjamin Munk Lund.

