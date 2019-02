Kritisk Zorniger langer ud efter spillerne

Brøndbys defensiv var langt fra overbevisende i søndagens kamp mod FC Nordsjælland. Og det var en kritisk cheftræner, der efter kampen skule bedømme præstationen fra sit hold, som efter hans mening har meget arbejde foran sig.

- Vi har været utroligt heldige de sidste to år. Vi har været i en situation, hvor vi har kunne bede vores spillere om at agere på en bestemt måde, og så har de gjort det.

- Men lige nu tager det for lang tid, og det er ret simpel forklaring på. Hvis man som spiller gennem hele sin karriere, måske 15 år i alt, hvis du regner deres ungdomstid med, aldrig har hørt om angribere der forsvarer, hvordan man forsvarer sig en-mod-en, eller hvordan man åbner sig op, når man i genpresset skal vinde bolden, så tager det tid.

Dagens mand på højre back, Jens Martin Gammelby, har ifølge træneren også et stykke vej igen, før hans kvaliteter for alvor vil vise sig.

- Gammelby skal stadig forbedre sig. Alle lovpriser hans hurtighed, men fart betyder ingenting, hvis du ikke læser spillet ordentligt. Det er helt sikkert noget, han skal lære.

Mikael Uhre og debutanten Simon Hedelund, som i dagens anledning udgjorde angrebsduen hos gæsterne, fik dog ros med på vejen af Zorniger

- De gjorde det okay. At score mål og lave assists er nogle af nøgleopgaverne for en angriber, og det var hvad, de leverede i dag, sagde han.

Zorniger var ikke tilfreds med Brøndbys præstation. Foto: Jens Dresling

