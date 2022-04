Kultklub flirter med Superliga-kaptajn

Venezia bejler til Magnus Kofod Andersen, der har brugt sin fridag på at besøge Serie A-klubben

Venezia i Serie A har fået kultstatus hos mange fodboldfans grundet deres flotte trøjedesign.

Nu kan de danske trøje-feinschmeckere få endnu et argument for at investere i kulttrøjen.

FC Nordsjællands anfører Magnus Kofod Andersen er nemlig i spil til en aftale i Venedig.

Ekstra Bladet forstår på kilder i Italien, at den tidligere U21-landsholdsspiller i løbet af tirsdagen har været på besøg i den norditalienske klub.

FC Nordsjælland har haft træningsfri tirsdag, og den fridag har Magnus Kofod Andersen udnyttet til et hurtigt smut mod syd.

Sammen med sin agent er Magnus Kofod Andersen blevet spottet på besøg i den italienske klub.

Venezia kæmper hårdt i bunden af Serie A, og de må efter alt at dømme belave sig på degradering til Serie B.

Bestræbelserne på at vende retur vil de gerne bygge på FC Nordsjælland-anføreren, der har kontraktudløb efter denne sæson.

Dermed kan Magnus Kofod Andersen blive den næste FC Nordsjælland-spiller, der kvit og frit skifter til støvlelandet denne sommer. Tochi Chukwuani er kommet overens med Verona tidligere på foråret.

