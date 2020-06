Kulturminister skal stå skoleret

Jens Rohde fra Radikale Venstre vil have Joy Mogensen i samråd, fordi de danske fodboldklubber skal have garanti for fuld åbning fra den nye sæson, så de kan sælge sponsorater og sæsonkort den kommende tid

Kulturminister Joy Mogensen skal nu stå skoleret i et hastesamråd om åbningen af de danske superligastadions fra den kommende sæson.

Det er Radikale Venstres idrætsordfører Jens Rohde, der står bag hastesamrådet, fordi han ikke mener, at de danske fodboldklubber kan vente halvanden måned med at vide, om der bliver fuldt åbnet for tilskuere på stadions.

- Kulturministeren bliver kaldt i et hastesamråd, fordi klubberne ikke kan leve med en uholdbar og uafklaret situation. Hvis ikke der sker en afklaring nu, frygter jeg flere klubber må dreje nøglen, siger Jens Rohde til Ekstra Bladet.

Regeringen har i første omgang ikke ønsket at bøje sig for et politisk flertal, der ønsker fuld åbning af de danske stadions fra begyndelsen af den nye sæson - 1. september.

Regeringen vil ikke udstede nogle garantier, men vente helt til 20. august med at træffe beslutning om der kan ske fuld åbning for tilskuere. Man ønsker at se udviklingen i smittetrykket, før der træffes beslutning om omfanget af åbning for tilskuere på de danske stadions.

- Det er nu klubberne skal sælge sponsorater og sæsonkort. Med regeringen udmelding ønsker den at holde klubberne i et jerngreb. Det er slet ikke holdbart.

- Klubberne er under et meget stort tidspres og må nu have vished for, at der bliver åbent fuldt for tilskuere fra 1. september, siger Jens Rohde.

Han har ligesom hele den borgerlige blok understreget, at tilladelsen til fuld åbning på de danske stadions naturligvis bliver givet med et forbehold for, hvordan smittetrykket udvikler sig de kommende syv uger.

- Men venter vi, som regeringen ønsker, så tager vi ikke ansvaret, hvis flere klubber går konkurs. Situationen er alvorlig for klubberne. Vi taler mange arbejdspladser, pointerer Jens Rohde.

Jens Rohde, Radikale Venstre, mener situationen er alvorlig for de danske klubber. Han indkalder nu kulturminister Joy Mogensen i et hastesamråd. Foto: Jens Dresling.

Det er slut med få tilskuere på stadion. Allerede fra den kommende weekend kan der komme flere end de 500. Jens Rohde kalder kulturminister Joy Mogensen i et hastesamråd, fordi de danske fodboldklubber skal have vished for, at der åbnet fuld op fra 1. september. Foto: Lars Poulsen.

Kræver hjælpepakker

Jens Rohde vil nu kræve hjælpepakker til fodboldklubberne, som har været meget hårdt ramt af coronakrisen.

- Situationen er fuldstændig uholdbar for de danske fodboldklubber. De er meget hårdt ramt af krisen og vi må se på nødvendigheden af hjælpepakker. Vi kan i hvert fald ikke lade som ingen ting. For klubberne er virkelig ramt hårdt økonomisk, pointerer Jens Rohde.

For eksempelvis Brøndby og FC København handler det om manglende entreindtægter i niveauet 1,5 mio. kr. for hver kamp, mens beløbet i Århus er i niveauet én mio. kr. for AGF.

Læg dertil, at klubberne ikke kan lukke alle sponsorerne ind til kampene. Derved står mange sponsorer i en situation, hvor de kan være i tvivl om aftalerne skal forlænges. Som billedet er lige nu ved klubberne reelt ikke, hvad de sælger til sponsorerne.

