Kulturministeren i flyverskjul

Den nyudnævnte kulturordfører Kasper Sand Kjær er blevet sat til at forklare, hvorfor regeringen først vil træffe afgørelse om restriktionerne for fodboldklubberne 20. august

Kulturminister Joy Mogensen ønsker ikke at stille op til spørgsmål for at svare på, hvorfor Superligaklubberne ikke kan få klar besked på, hvornår de kan forvente igen at få fyldte tribuner.

Via en presserådgiver henviser Kulturministeriet til Socialdemokratiets nyudnævnte kulturordfører, Kasper Sand Kjær. Det er ham, der står på mål for, at regeringen lige nu er havnet i mindretal i en penibel sag.

- Vi er enige med de borgerlige partier og Radikale i, at der kan komme flere tilskuere på stadion allerede fra den kommende weekend. Vi er klare til at følge den plan, som DBU, DIF og Divisionsforeningen har fremlagt, hvor afstandskravet reduceres fra to til én meter, siger Kasper Sand Kjær.

Men dér, hvor filmen knækker i forhold til de borgerlige partier samt regeringens normale støtteparti, Det Radikale Venstre, er, hvad der skal ske efter 1. september.

Et flertal i Folketinget – minus Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten – er klar til at forsikre klubberne om, at der fra 1. september ikke vil være restriktioner. Her kan der igen lukkes tilskuere frit ind. Naturligvis under forudsætning af, at der ikke ser en voldsom udvikling i smittetrykket henover sommeren.

- Ligesom resten af genåbningen af samfundet, må vi tage det løbende. Vi vil ikke sidde her og nu for at aftale, der ikke skal være restriktioner for fodboldkampe fra 1. september.

- Derfor har vi foreslået, at mødes 20. august, hvor vi så kan træffe en beslutning, forklarer Kasper Sand Kjær.

Partierne forhandlede mandag eftermiddag, men efter et par timer blev forhandlingerne afbrudt med det resultat, at regeringen lige nu har langt til at sikre et flertal.

Kulturminister Joy Mogensen vil ikke kommentere, at forhandlinger mandag brød sammen efter regeringen er havnet i mindretal. Hun sendte i stedet Socialdemokratiets nyudnævnte kulturordfører, Kasper Sand Kjær. Ministeren ventes dog at være i Esbjerg onsdag til årets pokalfinale. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Men I er i mindretal. Skal I ikke vende rundt, hvis ikke det her skal vedtages uden om regeringen?

- Vi er klar til at indlede drøftelser igen. Derfor vil jeg opfordre de borgerlige partier og radikale til at komme tilbage til forhandlingsbordet, så vi kan få lavet en aftale, siger Kasper Sand Kjær.

- Ved at afvente står klubberne i en situation, hvor de er handlingslammet i forhold til at indgå sponsoraftale og sælge sæsonkort. Hvad tænker I om det?

- Superligaen er havnet i en gidselsituation i forhold til Danmarks åbning. Det er trist, men vi kan ikke sidde nu og indgå aftaler for, hvad der skal ske fra 1. september. Hver gang vi lemper restriktionerne, øges smitten. Derfor må vi træffe beslutninger løbende, pointerer Kasper Sand Kjær.

