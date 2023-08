Kunne ikke bruges i FCK: - Han har taget røven på os

Jacob Neestrup er glad for Rasmus Højlunds skifte til Manchester United og træneren mener, at angriberen har taget røven på os alle sammen

Lørdag skete det endelig.

Rasmus Højlund blev præsenteret som ny spiller i selveste Manchester United.

Og den gigantiske transfer til en værdi af mere end 600 millioner kroner kan Jacob Neestrup kun lette på hatten over.

Det gjorde FC København-træneren klart over for pressen efter hovedstadsklubben sejr på 4-0 over Randers i Parken.

- Det er en stor dag for Rasmus og en stor dag for hans familie. Og det er også en stor dag for FC København forstået på den måde, at der er rigtig mange, som har arbejdet med Rasmus, sagde 35-årige Jacob Neestrup og fortsatte:

- Det er vanvittigt flot af ham, og når man ser på hans karriereudvikling de seneste to år, så er man ikke overrasket mere.

Danskeren blev præsenteret på Old Trafford lørdag. Foto: Jonathan Damslund

I mødet med pressen blev FC Københavns chef på sidelinjen ligeledes spurgt om, hvorfor den nye Manchester United-angriber ikke slog igennem i Danmarks hovedstad.

- Han havde et efterår, som jeg husker det, hvor han havde det svært i nogle kampe, og så var der nogle kampe, hvor han ikke fik nok chancer. Han spillede for lidt, og det var en faglig beslutning, som trænerteamet tog på det tidspunkt inklusiv mig selv.

- Og så er det rart, at der er nogle voksne til stede, som siger, at den spiller ikke skal spilde sit talent i FC København. Lad os få solgt ham til en rigtig dygtig klub.

- Det var det rigtige at gøre for Rasmus. Og det her kommer til at ske igen, fordi vi har vist, vi kan uddanne dygtige spillere. Jeg er glad for, at Rasmus Højlund tager røven på os alle sammen og går ned til Østrig og smadrer den liga. Så tager han til Atalanta, er god der og tager nu til Manchester United.

Jacob Neestrup understregrede videre, at historien højst sandsynligt havde været en anden, hvis Rasmus Højlund havde fået netmaskerne til at blafre i FC København.

- Han spillede ikke nok. Det er to år siden. Hvad hvis han havde slået igennem i FC København? Havde han så stået i Manchester United i dag? Formentlig ikke.

Jacob Neesrup. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Og så er fodboldtræneren meget glad for, at den nemme løsning ikke blev taget hos københavnerne.

- ’PC’ har taget mange for holdet på den her, men 'bottom line' er jo, at Jacob Neestrup, Jess Thorup og Ruben Selles ikke spillede nok med Rasmus Højlund. Og så er det da rart, der er en sportsdirektør, Rasmus’ bagland og Rasmus selv, som fandt en mulighed for at få ham videre i systemet.

- Det havde været uansvarligt over for Rasmus og FC København at have taget den nemme løsning og sagt, du kommer til at sidde på bænken. Alle i FCK er glade på Rasmus’ vegne. Han kommer og besøger os en gang imellem, og det er bare fedt.

Nicolai Boilesen satte også nogle ord på Rasmus Højlunds imponerende skifte efter FC Københavns kamp mod Randers.

- Først og fremmest har vi hans to små brødre her, der nærmest kan stoppe til fodbold med de penge, som storebror tjener, sagde han grinende, inden han tilføjede:

- Det er fantastisk at se. Jeg husker Rasmus som en ung og glad gut, der havde et kæmpe potentiale og en fysisk pakke, der var rigtig spændende. Han havde en iver til at blive bedre.

Afsluttende fortalte Nicolai Boilesen, at transferen er en skøn historie - om du holder med FC København eller ej.

- Det er jo en solstrålehistorie, at man kan findes for let her, tage til Sturm Graz og halvandet år senere til Manchester United. Og det er det ikke kun for dem, der kan lide Rasmus, men dem der kan lide fodbold generelt.