Kurs mod Europa

RANDERS (Ekstra Bladet): Randers holder den kurs, der i bedste fald kan ende med europæisk deltagelse, mens Hobro nu hænger i tyndest mulige tråd, når det handler om at undgå den sidsteplads i puljen, der betyder, at der venter play-off-kampe om den direkte nedrykning.

En lynscoring efter fem minutter af Emil Riis Jakobsen skaffede 1-0-sejren mod de nordlige lokalrivaler i hus. Og den sejr betyder, at kronjyderne som duks før de to sidste kampe har seks points forspring til AaB på 2. pladsen.

Så en 1. plads er mere end sandsynlig – og dermed undgår Randers at møde formstærke AGF, når næste skridt mod Europa skal tages.

Anderledes mørkt ser det ud for Hobro, der har brug for et lille mirakel for at komme væk fra sidstepladsen. Fem point er der op til Vendsyssel, der tillige har plus ni i målscore. Så udover sejr i næste uges indbyrdes opgør skal der også hjælp til i sidste spillerunde.

Randers havde fra start god kontrol med tingene – uden at skabe de helt store chancer efter lynscoringen, der faldt efter at Emil Riis havde rykket sig fri i en løbeduel mod store, men bestemt ikke hurtige Rasmus Minor.

Ellers var det småt med chancer i begge ender af banen i 1. halvleg. Det nærmeste man kan benævne som en sådan var da Marvin Egho rykkede sig fri inde i feltet, men hans skud gik langt over målet.

2.halvleg blev langt mere livlig.

Først forærede ellers stabile Erik Marxen med en fejlaflevering en omstillings-mulighed til Pål Alexander Kirkevold, der dog ikke kom frem til afslutning.

Kort efter var målscorer Emil Riis Jakobsen på spil i den anden ende af banen, men her måtte han se et ellers udmærket skud blokeret. Dermed var signalet dog givet til flere gode Randers-muligheder.

En af dem kom til manden, der aldrig har scoret i Randers-trøjen, Johnny Thomsen.

Veteran-back´en rykkede glimrende ind i feltet og helflugtede resolut på et indlæg fra venstre. Men uheldigvis for ham kom en Hobro-spiller i vejen.

Efterfølgende viste Patrik Carlgren stærkt spil i Randers-målet i to situationer, hvor han først blev udfordret af Mathias Haarup og siden Edgar Babayan, der generelt spillede sig op i 2. halvleg efter en 1. halvleg, hvor ikke meget lykkedes.

Og det var Hobro, der pressede i slutfasen.

Det gav Randers et utal af omstillings-chancer, men koncentrationen var alt for ringe i afslutningerne, hvorfor det var heldigt for hjemmeholdet, at gæsternes ellers træfsikre bomber Pål Alexander Kirkevold headede forbi bolden, da han syv minutter før tid fik en stor mulighed tæt under mål.

