Kvist lukker i: Vil ikke tale om det

Den tidligere FCK'er er stadig ikke meget for at tale om det mudrede farvel i Parken Sport & Entertainments bestyrelse

Den tidligere FCK'er er stadig ikke meget for at tale om det mudrede farvel i Parken Sport & Entertainments bestyrelse, men han ser stadig alle kampene i Parken med sine børn

I marts meldte Parken Sport & Entertainment pludselig ud, at William Kvist var færdig som bestyrelsesmedlem.

Kort efter skrev Kvist selv på Facebook, at beslutningen 'gør ondt', mens han også mente, at der ikke skulle betales udbytte, som ejerne havde valgt at gøre. Han ville i stedet bruge pengene på eksempelvis renovering af Parken. Det var dog ikke muligt at få et interview med Kvist omkring stoppet.

Og her små tre måneder senere vil han stadig ikke tale om det.

- Det vil jeg ikke. Det er ikke derfor, jeg er her. Jeg er her for at støtte op, siger den tidligere FCK'er søndag aften i forbindelse med Fodboldfondens galla-aften.

- Har du været i Parken siden og set nogle af kampene?

- Ja, jeg har set alle kampene sammen med min søn og min datter, så selvfølgelig har jeg det.

William Kvist ville ikke fortælle, om han har talt ud med bestyrelsen. Screendump: Tariq Mikkel Khan

- Har du talt med bestyrelsen siden og talt ud?

Annonce:

Her afbryder William Kvists kone - Christine Kvist - der er medstifter af Fodboldfonden.

- Det handler om Fodboldfonden i aften. Tak for spørgsmålene, siger hun, hvorefter de forlader interviewet.

I begyndelsen af interviewet fik Kvist fortalt en smule om, hvad der nu skal ske. For første gang i mange år er han nemlig hverken professionel fodboldspiller eller bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment.

- Så går jeg og kigger på, hvad jeg så skal. Jeg har fået mange af tingene på plads. Det kan vi måske tale om efter sommerferien. Det bliver lidt bestyrelse stadigvæk, og jeg synes også retningen med unge mennesker er spændende.