Kylede skraldespand efter dommer - risikerer voldsdom

Han så møghamrende sur ud.

Den 54-årige mand (i første omgang omtalt som 65-årig 2. påskedag), der påskedag råbte og skreg på Vejle Stadion for efterfølgende at tage en skraldespand med sine næver og kaste den efter linjedommeren. Ja, han ramte sådan set også den stakkels mand inde på sidelinjen.

Efterfølgende tav han, mens han resolut vendte sig og marcherede op mod udgangen. Og så kom kontrollørerne og guidede ham unødvendigt det sidste stykke ud af Vejles sæson - og nok også den næste.

Han var rasende over den måde, tingene havde udviklet sig på i superligakampen mellem Vejle Boldklub og AGF.

Men var han bare blevet stående på tribunen, utilfreds og indigneret. Havde han bare undladt at ty til yderligheder og gribe om skraldespanden, var han sluppet for den voldssigtelse, Sydøstjyllands Politi nu har rejst mod ham.

For det er tilfældet tirsdag.

Ironisk nok bosat i Vejle

Til Ekstra Bladet forklarer Mikkel Ross, der er vicepolitiinspektør i Vejle, at der er tre sager fra kampen søndag - og at den 54-årige mand er en af dem.

- Han ramte en linjedommer med sit skraldespandskast og er nu sigtet for vold, siger Mikkel Ross.

Derudover blev der kastet yderligere en skraldespand. Af en 38-årig mand. Denne - altså skraldespanden - ramte ikke andet end græsset. Og det skal han være glad for. For nu er han 'kun' sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen.

Endelig er en 20-årig mand sigtet for overtrædelse af Straffelovens paragraf 264 - Ulovlig indtrængen. Han går under den uofficielle betegnelse 'baneløber', er ironisk nok bosat i Vejle, selvom han er AGF-fan.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Det fortæller Mikkel Ross.

- Han løb ind på banen ved AGF-tilhængernes afsnit, inden han blev pågrebet af vagterne, siger Mikkel Ross og tilføjer, at de tre personer udover risikoen for straf nu også står i politiets register over uromagere.

Ekstra Bladet forstår, at de tre involverede alle bliver tildelt mindst et års karantæne fra Vejles hjemmebane samtidig med, at klubben giver dem en bøde på 5000 kr.

