Lægger afstand til bunden

FC Nordsjælland fik skabt et hul på syv point ned til nedrykningsstregen, efter at det søndag blev til en 2-0-sejr over gæsterne fra Viborg FF i 27. spillerunde i 3F Superligaen.

Her leverede hjemmeholdet fra FCN en stor indsats og viste især klassen på omstillinger på Right to Dream Park.

FCN's hurtighed endte med at give gevinst, da de to offensivprofiler Oliver Antman og Simon Adingra kom på tavlen efter angreb, hvor der var fart over feltet.

Med sejren er FCN nu placeret på niendepladsen, da sejren over Viborg sender Farum-klubben forbi AGF i tabellen.

Viborg topper fortsat nedrykningsspillet og har et forspring på seks point ned til OB.

Det var FC Nordsjælland, som var det farligste mandskab, da hjemmeholdet konstant fik udnyttet egen fart og fik Viborg-spillerne ud at løbe efter bolden, hvor gæsterne havde svært ved at følge med.

Det var tæt på at give pote, da Adingra tryllede ude på venstrekanten og spillede angriber Mads Hansen helt fri, men Hansen sparkede forbi bolden.

FCN fik dog noget at juble over, da FCN-back Oliver Villadsen satte fart på i højre side og formåede at spille Oliver Antman fri i feltet. Den chance omsatte Antman til 1-0-føringsmålet efter 20 minutter.

Det var ikke meget, Viborg havde at skyde med, da gæsterne spillede for langsomt på kunstgræsset i Farum.

Den største chance i første halvleg kom til spydspids Jay-Roy Grot, som flugtede bolden på overliggeren.

Gæsterne kom bedre med efter pausen, hvor Viborg i store perioder pressede FCN i bund.

Det betød dog intet, da FCN havde taget skarpheden med søndag.

Simon Adingra udnytter iskoldt Jakob Bondes enorme blunder til at forøge FCN-føring.

Det kom til udtryk efter 57 minutter, da værterne erobrede bolden på midten af banen. Adingra blev hurtigt sendt afsted i dybden og kunne score kampens sidste mål.

Viborg får dog allerede mulighed for hævn på fredag, hvor de to mandskaber tørner sammen på Energi Viborg Arena.