Lægger sig fladt ned: 'Beklager dybt'

DBU's dommervalideringsgruppe har konkluderet, at der blev begået en holdeforseelse på Nicolai Geertsen i fredagens 3F Superliga-opgør mellem FC Midtjylland og Hvidovre IF

VAR fik endnu en gang en kæmpe hovedrolle i fredagens Superliga-premiere mellem FC Midtjylland og Hvidovre IF.

Med ti minutter tilbage af opgøret blev gæsternes Nicolai Geertsen revet ned midt i feltet, men dommer Mads-Kristoffer Kristoffersens fløjte forblev tavs, og han blev sågar ikke engang kaldt ud til VAR-skærmen.

Det var, indrømmer DBU's dommerudvalg nu, en fejl.

- DBU's dommervalideringsgruppe har vurderet situationen og konstateret, at der er tale om en forseelse til straffespark for 'holde' og udvisning for berøvelse af oplagt scoringsmulighed.

Screendump: Viaplay

- Endvidere er vurderingen, at VAR burde anbefale et on-field review og lade dommeren gense situationen. Ingen af delene skete, hvilket desværre er en fejl.

- Situationen blev tjekket igennem, men for hurtigt og med utilstrækkelig kvalitet. Hvidovre IF er blevet kontaktet med en dyb beklagelse fra alle involverede, som vil gøre alt for at undgå lignende fejl i fremtiden, meddeler DBU's dommerudvalg på vegne af kampens VAR-team.

Hvidovre IF endte med at tabe kampen 0-1 til FC Midtjylland.

