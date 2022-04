Lægger sig fladt ned: Berettiget kritik

En guldduel mellem FCK og FCM handlede om meget andet end fodbolden søndag aften.

Banens beskaffenhed i Parken var et af de største samtaleemner og modtog kritik før og efter kampen. Begge mandskabers cheftrænere - Jess Thorup og Bo Henriksen - luftede da også utilfredsheden, og nu medgiver hovedstadsklubben i en pressemeddelelse, at det ikke er acceptabelt.

'Banen i Parken får berettiget kritik, og ingen er mere ærgerlige over det end os. Det er jo vores hjemmebane', siger bestyrelsesformand Allan L. Agerholm.

'Groundsteamet, Peter Christiansen og jeg har brugt de seneste måneder sammen med eksterne konsulenter på at finde ud af de helt grundlæggende problemer med banen'.

'Det, vi konstaterer, er, at Parkens plæneundergrund, som blev konstrueret i 1992, slet ikke er tilstrækkelig til at levere en kvalitetsbane under vinterforhold med det tætpakkede kampprogram, der er i Parken, med både Superliga, landskampe og Europa - sidstnævnte ovenikøbet med træninger også', fortsætter Agerholm.

Artiklen fortsætter under videoen ..

Også i studiet efter kampen var der hård kritik af det sandede underlag.

I løbet af sidste år fik græstæppet hård kritik af både det danske landshold og Superliga-klubberne, og det fik FCK til at reagere. Parken Sport & Entertainment (PS&E, red.) investerede et større millionbeløb for at forbedre græsset, selvom en ny hybridbane allerede var blevet anlagt forinden i februar.

Valget faldt på en gruppe eksperter, og så blev der brugt penge på udstyr fra en hollandsk virksomhed.

'Vi anvender de bedste eksperter i Europa, og i vinter har vi investeret i det bedste udstyr tilgængeligt for at levere den bedst mulige bane på kort sigt. Men ingen af os er tilfredse med kvaliteten af den bane, vi har for tiden', siger Allan L. Agerholm videre i mandagens pressemeddelelse.

Store huller og sand gjorde det svært for holdene at spille fodbold langs græsset søndag. Blandt andet udtalte midtjydernes cheftræner, Bo Henriksen, at det var en katastrofe.

- Isoleret set er det en katastrofe for produktet i Superligaen, at vi spiller på sådan en bane. Både FCK og vi er tvunget til at spille på en helt anden måde, fordi vi ikke kan spille bolden op nedefra. Når der sidder næsten 30.000 i en fed kulisse, så er det synd og skam, at banen ikke er bedre, påpegede Bo Henriksen.

Han blev bakket op af sin konkurrent Jess Thorup.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at den er fantastisk, for det er den ikke. Det tror jeg sgu, alle kan se. Begge hold bøvlede med den til tider, lød det.

I tredje runde af mesterskabsspillet skal FCK på besøg hos Silkeborg, mens FCM gæster Randers.