Lægger sig fladt ned efter tv-brøler

I løbet af søndagen var der massive problemer med streamingtjenesten Dplay til to Superliga-kampe. Discovery Networks Danmark er kede af det og giver 'et lille plaster på såret'

I løbet af efteråret rasede en tv-krig mellem Yousee og Discovery Networks Danmark.

Det hele endte med, at Yousee ikke længere har Discovery Networks Danmarks kanaler i deres sortiment.

Flere Superliga-seere har derfor købt adgang til bl.a. Canal 9 og Eurosport 2 gennem streamingtjenesten Dplay.

Da Superligaen søndag var tilbage på Dplay, var der dog massive problemer med at vise Eurosport 2.

Tv-tjenesten gik i sort i dele af kampene SønderjyskE-Hobro og Silkeborg-AaB med beskeden 'Kan ikke afspille video - der skete noget uventet.'

Det fik mange seere til at blive godt tossede inde på Dplays Facebook-side. Indtil videre er et opslag blevet kommenteret 175 gange.

Kurt Pedersen skriver: 'For helvede noget svindel. Da den første kamp skal vises efter kniven i ryggen på Yousee, virker lortet ikke! Der er vist nogen penge, der skal returneres til brugerne', efterfulgt af en sur emoji.

Lars Flinthøj skriver: 'Sikke noget bras. Det bliver et kort bekendtskab her.'

Mie Schnefeld skriver: 'Kom nu ind i kampen Dplay...'

Kasper Balle skriver: 'Det er flot, at jeres lort ikke virker, når man skal se Superliga, især når det er den eneste grund til, at man har tegnet abonnement på jeres streamingtjeneste for at kunne få lov til at se Superliga efter jeres brud med Yousee, det er en kæmpe ommer!'

Dele af kampen mellem Silkeborg og AaB kunne ikke ses på Dplay. Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

Den manglende mulighed for at se Superliga på Dplay skyldes problemer hos en leverandør, og Dplay-kunder kan derfor nu se frem til en lille erstatning.

- Vi er selvfølgelig super ærgerlige over det her. Lige nu er vores fokus på at finde ud af, hvad der er gået galt, og hvordan vi kan undgå, at det sker en anden gang. Fejlen ligger hos en af vores internationale leverandører, siger Discoverys Networks Danmarks kommunikations- og PR-chef, Lena Bøgild, til Ekstra Bladet.

- Der er vi bare afhængige af meget teknik, som man også ser på mange af de andre streamingtjenester.

- Det er jo heldigvis ikke noget, der sker hver gang, men det er bare sindssygt ærgerligt, at det sker i dag (søndag, red.), når Superligaen går i gang, og der sidder en masse derude, der har glædet sig til at se det. Vi er oprigtig kede af det og kan sagtens sætte os ind i deres frustation.

- Der er mange Yousee-kunder, som først har tegnet et Dplay-abonnement her i det nye år. Kan de se frem til at få penge tilbage?

- Lige nu har vi bare fokus på at få rettet denne her fejl og finde ud af, hvad vi kan gøre for at undgå, at det sker fremadrettet. Men vi vil gerne tilbyde alle de seere, der oplevede problemer med livesignalet i dag, 14 dages ekstra gratis prøveperiode med Dplay som et lille plaster på såret.

- FCK møder Celtic torsdag i Europa League. Kan FCK-fans roligt købe Dplay inden kampen?

- Selvfølgelig kan de det. Vi har en ambition om at være en af Nordens førende streamingtjenester, og vi arbejder hele tiden på at forbedre os. Dplay skal være en tjeneste, som fungerer hver gang. Vi vil derfor også komme til bunds i, hvad der udløste problemerne i dag, så vi kan gøre alt for, at det ikke sker igen fremover.

- Vores mål er, at det selvfølgelig skal spille hver gang, man kommer ind på Dplay, og det vil vi gøre alt for at leve op til fremadrettet.

