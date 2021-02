Lægger sig fladt ned: - Undskyld til chefen

Det var en af de mest vanvittige afslutninger i Superligaen nogensinde.

Dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt fløjtede af, og AGF-lejren med cheftræner David Nielsen i spidsen jublede vildt.

Alt var dog ikke helt slut endnu - skulle det vise sig.

Dommeren blev kaldt ud til VAR-skærmen for at se en situation igennem, og efterfølgende løb han tilbage på Parkens græstæppe og pegede så på pletten.

Efter VAR-tjek fik FCK straffe og udlignede til slutresultatet 3-3. Foto: Lars Poulsen

Jonas Wind scorede sikkert til slutresultatet 3-3.

- Når jeg tænker tilbage, skulle jeg bare have sagt til spillerne, at vi er færdige efter det her tjek, så vælger jeg, og det er langt fra godt nok, simpelthen at fløjte kampen af, og selvfølgelig reagerer AGF med at juble, siger Jørgen Daugbjerg Burchardt i et interview med Canal 9.

Dommeren måtte undskylde efter kampen. Foto: Lars Poulsen

Efter kampen lagde dommeren sig fladt ned og beklagede, at han havde fløjtet af, selvom han ikke havde fået endelig besked fra VAR-vognen.

Det gjorde han både i et interview og til AGF-lejren, mens han også forklarede, at AGF ikke kan få ret i en protest.

- Jeg har sagt undskyld både til anføreren og til chefen, lyder det fra Daugbjerg Burchardt.

Hele interviewet med dommeren kan ses i klippet øverst.

Se den vanvittige afslutning fra Parken her:



Og se alle seks mål her:



Fuldstændig vanvittig afslutning

Hvem tjener mest i Superligaen? Få svaret og se top-10 i Ekstra Bladet+ lige her!