Lærte tidligt at hade Brøndby

Da Jens Stage var 14 år, skrev han på Facebook: ’En smøg forkorter livet med 5 min. En øl forkorter livet med 2 min. En brøndbyfodboldkamp forkorter livet med 90 minutter’.

Et udsagn, der fortæller, at knægten fra Aarhus allerede tidligt kendte sit fodboldmæssige fjendebillede.

Men også en ytring, der på forunderlig vis blev en forudsigelse om, at han som voksen skulle udkæmpe den ultimative fodboldfjendekamp mod netop Brøndby, i den hvide FCK-trøje.

Ti år senere forklarer han med et skævt smil, hvad hans AGF-glade far lærte ham.

- Det er jo ikke løgn, at også AGF’s værste fjende er Brøndby. Siden jeg var lille og kom med på Aarhus Stadion, har jeg vidst, at de gule var dem, man helst ville slå. Så det var forholdsvis let at overføre, da jeg skiftede herover.

- Så du kunne aldrig være skiftet til Brøndby?

- Haha, det tror jeg ikke, det ved jeg ikke. Nej, det ville jeg ikke. Så var min far nok blevet skuffet, griner han og forklarer, at hans fars to brødre, der begge er bosat i København, faktisk holder med hver deres derby-hold.

Foto: Lars Poulsen

- Du har efterhånden spillet mange intense topkampe i Superligaen. På hvilken måde adskiller FCK-Brøndby kampene sig fra de andre?

- Det er altafgørende med tilskuerne. Det er dem, der gør de kampe helt specielle og til den største kamp i Danmark. Om vi så lå nummer syv og otte, ville det stadig være den største. Fordi fansene gør det til noget helt specielt.

- Hvad gør de kampe ved dig?

- De giver noget ekstra tænding. Nogle kampe skal man bruge lang tid til at køre sig selv op til, men det er der ikke behov for til med en kamp som den på søndag. Bare det at køre ud til træning i ugen op til.

Jens Stage har reduceret til 1-2 på Brøndby Stadion i marts. Foto: Lars Poulsen

- Har du besøgt Brøndby Kommune udenfor kampdage?

- Jeg er ikke helt sikker på, hvad Brøndby Kommune er, men jeg har været i Glostrup Centeret, og jeg har været i Vallensbæk og se min kærestes lillebror spille kamp, så jeg har da snuset rundt derude omkring.

- Hvordan ser du deres sæson?

- Som bedre, end hvad alle havde forventet. De er kyniske og var det især i starten af sæsonen, lavede mål og vandt sikkert og så alligevel ikke overbevisende på samme måde som FC Midtjylland.

- De lukker godt af nede bagved og har nogle hurtige folk oppe foran, og på en eller anden måde, så får det lavet mål i alle kampe. De har været virkelig gode, hvis jeg skal være ærlig. De har imponeret mig lidt.

- Hvem vil du helst have, IKKE bliver mester?

- Ja, hvis jeg skulle stå og vælge, så kunne jeg godt træffe valget, men jeg vil hellere vinde fodboldkampe end koncentrere mig om, hvem der vinder mesterskabet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Konkurrencen har skærpet mig

jens Stage fejrer sin elegante scoring i Farum, men vi skal ikke vente at se ham skifte udtryk som hårdtarbejdende midtbanespiller. Foto: Jens Dresling

Mandag aften blev han dobbelt målscorer mod FC Nordsjælland, og især Jens Stages andet mål var et studie i elegance, da han med venstrebenet chip’ede bolden hen over målmanden.

- Skal vi til at revurdere vores opfattelse af dig som midtbanetype?

- Næh, det tror jeg ikke. Jeg er en holdspiller først og fremmest. Om det er i den ene, den anden eller tredje rolle så prøver jeg at omstille mig så godt, jeg kan, i den position, jeg skal spille, men samtidig prøver jeg at bevare mig selv som type.

- Hvordan har din rolle ændret sig under Thorup?

- Den er mere skiftende. Under Ståle spillede jeg central midtbane i en 4-4-2, mens vi nu skifter formation og udtryk lidt oftere. Jeg er en af de spillere, der skifter plads, så min rolle er lidt mere universal nu. Det kommer an på kamp og modstander.

- Har det været udviklende for dig som spiller?

- Det synes jeg. Jeg føler, at jeg altid vil være bedst, når spillet er meget dynamisk – frem og tilbage, men jeg har også behov for at lære det mere statiske spil, og det fik jeg lært rigtig meget under Ståle, hvor vi var meget zone-orienterede. Det gav mig et skub i den rigtige retning. Nu er det en smule mere mandsorienteret.

- Føler du selv, at du er blomstret op på det seneste?

- Jeg synes, vi har spillet godt i store dele af foråret. Jeg har fået noget spilletid, og jeg har følt mig godt tilpas, og så er det naturligt, at jeg ligesom andre rammer gode kampe.

- Var du lidt skeptisk, da man i vinter hentede Lukas Lerager?

- Både og. Jeg vidste jo godt, at FCK er et sted, hvor konkurrencen er i top. Når FCK får chancen for at hente en dygtig spiller, så gør man det selvfølgelig.

- Det kan man på den ene side se som negativt, fordi man kan frygte, at spilletiden bliver knap, men på den anden side ved jeg også, at så er jeg nødt til at træne hårdere og være bedre, så det holder mig mere til ilden.

- Så selvom det kan virke som et gok i nøden, så kan det også være positivt på den måde, at man bliver holdt skarp og prøver at forbedre sig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

København er ikke så ringe

Jens Stage, der her træner på Frederiksberg, hvor han også bor, er blevet glad for livet i hovedstaden. Foto: Lars Poulsen

Ærkeårhusianske Jens Stage var skeptisk, da han rykkede til hovedstaden, men han finder hurtigt et smil frem på spørgsmålet om, hvordan han er faldet til.

- Bedre end jeg havde troet. Jeg kan godt lide at bo her, og jeg synes, det er en dejlig by. Folk er skidesøde ved mig, siger han.

- Jeg kan godt lide, at folk nyder livet. De går lange ture rundt om søerne, og de hygger sig på cafeerne, når de er åbne. Der er altid liv på gaden. Her er hyggeligt og travlt på samme tid. Det kan jeg godt lide.

- Kan man ligefrem knytte venskaber med folk fra Djævleøen?

- Ja, haha, jeg har da fundet en enkelt eller to.