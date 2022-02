Lagt for had af egne fans: - Vidste ikke, at det var sådan

Mads Døhr Thychosen måtte lige læse en ekstra gang, da han skrev under med FC Midtjylland igen.

For den bomstærke back var faktisk ikke klar over, at mange FC Midtjylland-fans i løbet af de seneste to et halvt år havde set sig så sure på ham, som tilfældet viste sig at være, da hans tilbagevenden blev offentliggjort.

- Jeg har godt læst reaktioner efter vores indbyrdes kampe. Der var en batalje med mig og Frank Onyeka. Jeg har også kunnet høre, når jeg har spillet på MCH Arena, at der er blevet buhet lidt, men jeg vidste ikke, at det var, som det var. Men nu er det min tur til at bevise, at jeg er god nok, og at de nok skal blive glade for mig på et tidspunkt, siger Mads Døhr Thychosen.

Det var bataljen med Frank Onyeka, som fik rødt kort for et skub. Den kan hovedpersonen godt selv huske.

- Jeg anede ikke, at han havde et gult kort i forvejen, så det var ikke sådan, at jeg spillede på, at han skulle have et rødt kort. Men hvis jeg gjorde, ville jeg stadigvæk gøre det for at vinde. Det er jeg ikke bange for at sige

Og det hjalp heller ikke på forholdet, da han i slutningen af sidste sæson udtalte, at det var FC Midtjyllands egen skyld, at de ikke vandt mesterskabet foran Brøndby.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Thychosen er sikker på, at han kan vinde FCM-fansene tilbage. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg husker det sådan, at jeg blev spurgt, om jeg følte skyld over, at mesterskabet havnede hos Brøndby. Der får jeg sagt, at det er Midtjyllands egen skyld. Og det holder jeg stadig fast i. Jeg mener ikke, at vi havde nogen andel i, at mesterskabet havnede på Københavns Vestegn og ikke på heden, siger Thychosen.

Der er absolut ingen tvivl om, at Mads Døhr Thychosen er mere end glad for at være tilbage på den jyske hede, hvor han føler sig mere hjemme end i København. Han ville gerne tilbage og bo tættere på familien.

Men vigtigst af alt ville han gerne tilbage, hvor man vinder flere kampe, end man taber.

- Det er bare en fantastisk fed klub, og jeg er sindssygt glad for at være tilbage

Og fansene skal han nok vinde tilbage, er han sikker på.

- Nu er vi på samme side, og så må vi lade nogle andre om at hade mig, slutter Mads Døhr Thychosen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Derfor er FCM-fans på kant med nyindkøb

Mads Døhr Thychosen i Portugal med FC Midtjylland. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den tidligere tyske landsholdsspiller Max Meyer stjal megen fokus i det midtjyske på deadline day.

Heldigvis, fristes man til at sige, for Mads Døhr Thychosen, der lige fik klemt sig ind ad transfervinduet, inden hasperne blev lukket i Herning/Ikast.

Det er nemlig langtfra alle FCM-fans, der synes, at det er nogen god idé, at højrebacken vender retur til heden.

Det er tydeligt, når man kigger fanfora eller kommentarspor igennem på både traditionelle og sociale medier.

Tag bare et hurtigt blik på kommentarfeltet i FC Midtjyllands officielle præsentationer påTwitter. Så vejrer man hurtigt stemningen og falder over kommentarer som ’Bliv væk!’, ’Hvad tænker I på?’, ’Kæmpe fjols’ og det, der er meget, meget værre.

Men hvordan kan det egentlig være, at FCM-fansene ikke tager imod Mads Døhr Thychosen som den hjemvendte søn, han nu engang er?

Ekstra Bladet giver dig svaret her.