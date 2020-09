Lang næse til Superligaen

Det bliver tilladt for enkelte superligaklubber at opstille ekstra service- og toiletvogne, men det får kun marginalt effekt på tilskuertallene, vurderer Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen

Superligaen fik en lang næse, da Folketingets partier fredag forhandlede den nye aftale på plads om at lukke flere tilskuere ind til sportsbegivenheder.

Seks af Folketingets partier - S, V, RV, SF, K og Alternativet - nåede overens om en aftale.

På vegne af de danske topklubber havde Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, været talsmand for fuld åbning, så klubberne kunne fylde tribunerne allerede fra sæsonstarten.

Argumentet fra direktøren har været, at tilskuerne sidder og kigger i samme retning, og der hidtil i de 32 kampe i landets bedste række ikke har været ét eneste smittetilfælde.

Men det næsten fem timer lange forhandlingsmøde var ikke opmuntrende for superliga-klubberne.

Der bliver ikke åbnet yderligere for tilskuere i landets bedste fodboldrække.

Genforhandler 5.oktober

- Regeringen og sundhedsmyndighederne ville ikke tillade flere tilskuere. Vi så gerne en yderligere åbning, men vi har også respekt for de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne er kommet med.

- Vi anerkender, at smittetrykket er steget den senere tid. Når der ikke kunne åbnes yderligere, glæder det os vi skal genforhandle aftalen allerede 5. oktober, siger Venstres kulturordfører Brit Bager.

Mødet fandt også sted på dagen, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde advarede mod 173 nye smittetilfælde i Danmark. En stigning, der kan betyde lokale nedlukninger i nærmest fremtid.

Udgangspunktet for aftalegrundlaget har været den aftale, som myndighederne lavede for Superligaen i forsommeren, hvor der må lukkes 500 tilskuere ind i hver sektion.

Det bliver med den nye aftalt tilladt at opstille mobile toiletvogne og serverings- og salgsvogne på de superliga-stadions, hvor det giver mening.

Når Brøndby og FCK mødes i anden spillerunde i Parken, må der kun lukkes 12.000 tilskuere ind. Og det er stadig forbudt med udeholdets fans. Foto: Lars Poulsen.

Meget ringe effekt

Men det er ikke noget som Claus Thomsen, Divisionsforeningens direktør, har en forventning vil have særlig stor effekt på tilskuertallene.

- Der skal være kompensation for opstilling af toiletvogne og servicevogne, hvor alle omkostninger indregnes. Men jeg stiller mig stærkt tvivlende over, hvilken effekt det får. Jeg tror ikke det giver særlig mange flere tilskuere særlig mange steder, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

- Vi føler lidt, at politikerne ikke sætter sig ind i de løsninger, vi foreslår. Det gælder serviceområdet, hvor vi burde have samme forhold som i biograferne. Det her ligner en dårlig løsning, Det er vores indtryk, at man simpelthen ikke lytter til de løsninger, vi kommer frem med.

- Det vi mest kan glæde os over, at 1. og 2. division nu også omfattes af ordningen. Og så er det positivt, at den skal genforhandles allerede 5.oktober, siger Claus Thomsen.

Om aftalen, siger kulturminister Joy Mogensen:

- Vi skal have mere gang i idrætten i Danmark. Vi bruger de erfaringer, vi har fået fra Superligaen, og udbreder dem til andre idrætsbegivenheder. Det er gode nyheder for håndbolden, ishockeyen, speedway, fodbolden, hestesporten og mange andre af de sportsgrene, som normalt tiltrækker et større publikum, siger hun.

