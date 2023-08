Langer ud efter Nicolai Poulsen: - Det er ulækkert

Martin Spelmann mener, at midtbanespilleren fra AGF filmede alt for meget i situationen

Det lignede, at Martin Spelmann talte med store bogstaver over for Nicolai Poulsen i første halvleg af kampen mellem Hvidovre IF og AGF.

Hjemmeholdets midtbanespiller mente, at gæsternes nummer seks filmede i en situation, hvor dommeren heller ikke valgte at dømme frispark.

Efter opgøret satte 35-årige Martin Spelmann nogle flere ord på episoden, hvor han var alt andet end tilfreds.

- Tøsedreng. Det er ulækkert at spille på den der. Han gør alt, hvad han kan. Men det er en del af spillet, og det ved han også godt, sagde han til den fremmødte presse og fortsatte:

Martin Spelmann. Foto: Henning Hjorth

- I mine øjne skal han enten have et gult kort eller frisparket, men han har jo allerede kastet sig, inden han har taget berøringen. Han ved godt, han ikke har den hurtighed mere. Sådan er det. Dommeren løste situationen.

- Hvad sagde han til dig?

- Han skulle prøve jo. Det er en del af spillet. Så det er fint.

AGF havde mest at smile over efter mødet med Hvidovre. Uwe Röslers mandskab vandt med 2-0 på mål af Patrick Mortensen og Magnus Knudsen.

Da Nicolai Poulsen blev spurgt indtil situationen med Martin Spelmann, erkendte midtbanekrigeren, at han muligvis smed sig en anelse for let.

AGF slog Hvidovre IF med 2-0. Foto: Henning Hjorth

- Det var faktisk rimeligt fredeligt. Jeg tror, det er Spelmann, hvor jeg mærker en lille hånd i ryggen. Det kan gøre være, jeg får spillet lidt for meget på den. I situationen føler jeg, at jeg er nødt til at lægge mig ned, når jeg mærker noget i ryggen.

- Der var ikke noget ondt blod der. Det var en meget fair snak, vi havde.

Den 29-årige dansker satte ligeledes nogle ord på den kulisse, som Aarhus-mandskab blev mødt af i Hvidovre.

Og selvom det er et lidt atypisk Superliga-stadion i postnummer 2650, så sendte Nicolai Poulsen rosende ord i retning af oprykkerne.

- Jeg synes, det var fedt. Det har noget og er charmerende at komme sådan et sted, hvor man har spillet sig til noget Superliga-bold, der er sindssygt fortjent.

- Så kan det godt være, at omgivelserne ikke inviterer til Superliga-fodbold, men jeg synes, at Hvidovre har noget at bidrage med. Også på banen, hvor det er et rigtig godt fodboldhold, som kommer til at volde rigtig mange hold problemer herude.