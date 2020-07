Leander om spytklat: - Det er jo vold!

Hobro-profilen Imed Louati kan se frem til flere spilledages karantæne efter mandagens nedrykningsdrama i Lyngby, hvor angriberen spyttede Rezan Corlu i hovedet.

Det mener Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander.

- Det, Louati gør her, giver, så vidt jeg ved, 30 dages fængsel på gaden. Det er jo sidestillet med vold. Han får minimum to dages karantæne, siger Benjamin Leander, inden han tilføjer:

- Der er en paragraf omkring at spytte, så det vil overraske mig, hvis de nøjes med at give ham to, fordi det sker på et tidspunkt, hvor bolden ikke er i spil, så er det også skærpende, hvor det sker samtidig med en masse konfrontationer. Det vil undre mig, hvis han slap med to. Mit bud er mellem tre og fire dages karantæne.

Drama i kampens sidste minutter : Lyngby træner Christian Nielsen og Rezan Corlu skændes med Hobros Imed Louati. Foto: Lars Poulsen

Det er dog på ingen måder givet, at straffen til Imed Louati bliver langvarig. I stedet vurderer Benjamin Leander, at Hobro-angriberen muligvis kan slippe med et par spilledage i skammekrogen.

- Vi har ikke rigtig nogle fortilfælde. Der var dog Boulahrouz for syv år siden. Han spytter i retning af Johan Absalonsen. Han får én dags karantæne, hvor det lidt virker som om, at det var for at sætte en standard for, at det ikke er pænt at spytte i retning af andre. Hvis man havde haft rigtig saft på, så var det gået galt for alvor, hvis han havde ramt ham i ansigtet, siger Leander.

- Sammenholdt med Boulahrouz-sagen, der løber Boulahrouz forbi og spytter så en meter forbi Absalonsen. Louatis spytklat flyver måske fem centimeter forbi Corlu, så den var helt sikker tilsigtet, uddyber den tidligere dommer.

Giv dommerne en chance: Sæt jer nu ind i det inden I dømmer!

Til gengæld kan både Lyngby og Hobro risikere at blive straffet for gårsdagens bataljer, hvor næsten samtlige 22 aktører på grønsværen røg i infight, efter Edgar Babayan valgte at slagte sin direkte modstander i frustration.

- Det vil ikke overraske mig, hvis der bliver åbnet en sag mod klubberne også. England har jo denne her paragraf, der hedder 'failing to control your players'. Lyngby har jo officials, der tilnærmelsesvis er henne og lave halsgreb på en Hobro-spiller. Det kommer også til at få et efterspil, mener Benjamin Leander.

- Jeg tror, at begge klubber vil få en bøde for grov usportslig optræden. Umiddelbart kan det være mellem 10-25.000 kr. Det er et svært stadion, fordi alle er så tæt på. Det er også derfor, at der pludselig står 15 mand (spillere, trænere og officials, red) dernede. Det giver en masse intensitet og er super fedt. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke får slutspilskampe fremadrettet, lyder de afsluttende ord fra Ekstra Bladets dommerekspert.

