Legender tilbage i AaB

Superligaklubben AaB har foretaget et par ændringer i trænerstaben.

I resten af sæsonen tager de fodboldpensionerede klublegender Rasmus Würtz og Thomas Augustinussen over som assistenttrænere.

De afløser Lasse Stensgaard og Allan K. Jepsen i resten af sæsonen, skriver AaB på sin hjemmeside.

- Som klub gør vi os selvfølgelig hele tiden tanker om, hvilken retning vi skal i, og om hvordan vi kan optimere tingene, og i den forbindelse har vi haft nogle drøftelser med Lasse og Allan, hvilket er resulteret i, at de begge stopper deres opgaver omkring superligaholdet, siger AaB-sportschef Inge André Olsen.

- Vi vil gerne takke Lasse og Allan for deres indsats og ønsker dem alt det bedste fremover, siger Inge André Olsen.

Rasmus Würtz stoppede sin aktive karriere for et år siden og har tidligere arbejdet som mentaltræner i klubben.

Augustinussen har tidligere arbejdet som assistent i AaB, men 1. januar 2019 stoppede han for at satse på en karriere i erhvervslivet.

I dag arbejder han som assurandør i Tryg Forsikring, men han har fået orlov, indtil superligasæsonen er slut.

- Vi er glade for, at både Rasmus og Thomas er trådt til, og vi er sikre på, at de begge kan være med til at bidrage positivt til truppen med deres kompetencer, kultur og energi, og i første omgang gælder aftalen for resten af indeværende sæson, siger Inge André Olsen.

Würtz og Augustinussen deltager i første træning i de nye roller onsdag.

