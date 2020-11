Lettelsens suk i FCK: Sejrede i VAR-drama

HADERSLEV (Ekstra Bladet): William Kvist og resten af de fine FCK-folk på de dyre rækker drog et lettelsens suk, da dommer Morten Krogh fløjtede et dramatisk opgør af i Haderslev.

FC København sejrede mod det sønderjyske tophold efter en god offensiv præstation og tog dermed det første skridt ud af krisen.

Men defensiven er stadig til at ryste, og derfor måtte københavnerne igennem en dramatisk anden halvleg, inden de tre point kom i hus.

Københavnerne lignede ellers alt andet end de sårede dyr, som de reelt var ved ankomsten til Sønderjylland.

Pasningsspillet var flydende, spilleglæden tilbage og opfindsomheden på banens sidste tredjedel stor.

Der gik da heller ikke længere tid end tre minutter, så havde FCK rystet den værste krisesnak af sig, da Mohamed Daramy afsluttede et mønsterangreb og bragte sit hold i front efter en flænsende Falk-aflevering i dybden.

Jess Thorup var søndag gået over til en firebackkæde, og det klædte københavnerne gevaldigt. Det klædte dog FCK-bænken mindre, at man havde oplyst den forkerte opstilling til modstanderhold, fans og presse en time inden kampstart, men i kærlighed, krig og fodbold gælder alle kneb.

Særligt offensiven sprudlede i 4-3-3-formationen, hvor de frie roller oppe foran til Fischer, Daramy og Pep Biel rullede sig ud i første halvleg.

Sønderjyderne blev godt og grundigt trynet af FCK i mange af spillets facetter, men Mads Albæk var alligevel ved at bringe balance i regnskabet efter godt 20 minutter, da han listede et overrumplende langskud mod mål. Stolpen klarede, og Kalle Johnsson fik kastet kroppen over kuglen, der ellers dansede rundt på stregen.

Herfra stod der dog FCK på resten af halvlegen, og anfører Carlos Zeca fordoblede føringen efter godt en halv times spil. Lawrence Thomas boksede et hjørnespark lige ud i fødderne på den græske kaptajn, der kunne sætte indersiden på den australske foræring.

Skidt målmandsspil på et punkt, hvor Sønderjyske-keeperen ellers har været god.

Lawrence Thomas ærgrer sig efter sin fejl. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Jens Stage burde også have lavet et par kasser i første akt, men aarhusianeren havde ikke koldblodigheden foran mål. Først ramte han stolpen på en friløber, og siden missede Stage en fri afslutning ved det lille felt efter flot Daramy-forarbejde i højre.

FC København fik en voldsom forskrækkelse fra anden halvlegs begyndelse, da Nicolai Boilesen begik et klart og klodset straffespark.

Mens Anders K. Jacobsen gjorde sig klar til at sparke, grublede de over tingene i VAR-vognen. Efter et par minutters tænketid meldte dommerteamet ind, at der åbenbart var offside på Haji Wright i opspillet…

Denne journalist kunne ikke få øje på, at Haji Wright gjorde noget for at få indflydelse i situationen, men der er folkene i VAR-rummet sikkert meget klogere…

FCK var tydeligt rystet i anden halvleg - også Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der leverede den ene tvivlsomme aktion efter den anden.

Efter en time fik Haji Wright bolden i nettet, men denne gang var der klart og utvetydigt offside på amerikaneren. Usikkerheden lurede dog i københavnernes backkæde nu, mens hjemmeholdet trykkede på.

Med små 20 minutter igen fik Sønderjyske endelig udnyttet det efterhånden massive overtag, værterne havde skabt. En præcist indlæg fra Marc Dal Hende havnede i hovedet på brandvarme Alexander Bah, der headede håbet tilbage i Haderslev.

Det håb dræbte Rasmus Falk dog med ti minutter tilbage, da Peter Ankersen satte sig uimodståeligt igennem i højre og lagde et fladt indlæg, som kørte hele vejen igennem til Bryan Oviedo, der trykkede mod mål.

Falk styrede kuglen det sidste stykke over stregen, og så kunne alle fra hovedstaden drage et lettelsens suk, da FCK tog første vigtige skridt ud af krisen både pointmæssigt og spillemæssigt.

