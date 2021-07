Ligaens nye forsvarsfyrtårn: I kommer til at slå jer

Det var mange nye navne på banen søndag aften i Aarhus, men et af Superligaens nye aktører hævede sig lidt over alle de andre.

I den ene ende lyste Yann Aurel Bisseck som et 194 centimeter højt forsvarsfyrtårn, der kastede lyskegler til alle sider i AGF’s bageste rækker, og i den anden var han den nye targetman, som hjemmeholdet kunne tage sigte efter på enhver dødbold.

- Jeg er hurtig og kan dominere. Angriberne har det svært overfor mig, smilede han, da Ekstra Bladet bad ham beskrive egne styrker.

Han fik efter 1-1 kampen mod Brøndby også nævnt, at hans afspil er af god kvalitet, og han kunne sagtens have tilføjet, at han besidder meget stor, fysisk styrke. Men det skal de nok opdage tids nok, Superligaens angribere.

For de kommer ganske rigtigt nok til at slå sig på de +80 kilo, som den unge tysker har brugt såvel i hjemlandet for FC Køln, som i Holland for Roda og i Portugal for Guimaraes. Nu lejer Køln altså klubbens 20-årige talent ud til AGF i et år.

Og her har han ambitioner om at spille med i toppen

- Vi spiller ekstremt godt de første 30 minutter, men sådan kan du selvfølgelig ikke køre på i 90 minutter, sagde han efter kampen.

- Selv da de havde bolden mere i anden halvleg, stod vi godt imod. De scorer på en fejl, og vi skal minimere den slags. Vi skal også lære at holde dampen oppe, så vi vinder den slags kampe, lød det fra Yann Aurel Bisseck.

Også veteranmålmand Jesper Hansen fik en fin debut for AGF. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Vi har en trup med gode individuelle spillere. Vi skal fokusere på at blive spillet sammen som hold og knytte bånd til hinanden. Så kan de blomstre indenfor det, mener lejesvenden, der såmænd debuterede i Bundesligaen som 16-årig.

David Nielsen har ikke specificeret nogen lederrolle for ham, siger han. Men han vil gerne være ved, at han har egenskaberne til at være det.

- Jeg kan gøre mig til at holde sammen på den bageste kæde, og gør alle deres job, kan vi blive et godt forsvar for AGF, siger han.

- Jeg er stadig ung, men af min alder er jeg meget rutineret. Jeg har spillet for en del klubber i flere ligaer for forskellige trænere. I min position har man meget ansvar, og jeg kan tage rollen som leder. Jeg kan lede, jeg kan tale, jeg kan guide, lyder salutten fra Superligaens nye forsvarsgeneral.

Hans træner, David Nielsen, var også godt tilfreds med, hvad han så fra Bisseck, ligesom han var begejstret for AGF's start på opgøret.