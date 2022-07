Lige begyndt - så gik det galt

Jo, jo. Vi er stadig midt på sommeren, og mange holder ferie, men Superligaen er altså i gang!

Det havde OB's Ayo Simon Okosun tilsyneladende misset. Han var godt nok på banen, men fik så også tidligt en (negativ) hovedrolle.

I tredje minut smed han bolden direkte i fødderne på FC Nordsjællands 18-årige Ernest Nuamah. Ghanseren tog et par træk og sendte så bolden i det korte hjørne.

Med få minutter igen fik en anden 18-årige knægt, Andreas Schjelderup, gjort det til 2-0, og gæsterne begynde sæsonen på perfekt vis.

Her bliver Okosuns tidlige fejl straffet. Screendump: Viaplay

Seneste sæsons topscorer i FC Nordsjælland, Simon Adingra, med ni træffere var derfor ikke savnet, efter han blev solgt for mere end 50 millioner kroner.

Som så ofte før i Farum står en endnu yngre knægt bare klar til at tage over fra seneste store millionsalg. Senere i første halvleg var Nuamah tæt på at udbygge, men fik ikke dæmpet bolden til at liste sig under overliggeren.

Senere smed Okosun igen en bold væk foran feltet, men nordsjællænderne var ikke helt så skarpe denne gang.

Okosun er god, når bolden er i de højere lag, men på græsset kneb det flere gange mandag aften. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB'erne forsøgte og forsøgte. Okosun på overliggeren fra anden sals højde, Bashkim Kadriis cobrahug med det muskuløse venstreben, og det der lignede en drømmedebut kort efter pausen for purunge Charly Nouck Horneman, men lige lidt hjalp det.

Sidstnævnte måtte se sin første Superliga-scoring blive annulleret for offside efter VAR-hjælp. Naturligvis efter at hele stadionet havde jublet.

OB scorede, men der blev jublet forgæves. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I slutminutterne blev de tre point endegyldigt sendt øst over Storebælt. En dobbeltchance til Andreas Schjelderup og Leo Walta blev først misbrugt, men kort efter fik norske Schjelderup en chance, han bare ikke kunne brænde.

Hans Christian Bernat var langt ude af målet, så bolden bare skulle trilles ind i tomt bur.

Gæsterne tog tre point med hjem, og OB fortsætter den dårlige stime fra slutningen af seneste sæson og er uden sejr i seks kampe, når pokalfinale-nederlaget også tælles med.

- Jeg synes, at jeg gør, hvad jeg kan. Jeg har desværre et par uheldige boldtab, som bliver straffet, men sådan er det nu engang imellem. Jeg fortsætter med at forsøge at vise mig og spille mit spil, men ja.

- Jeg gjorde mit bedste, men i dag var det ikke godt nok, siger en ærlig Okosun til Viaplay kort efter nederlaget.

