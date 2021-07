Lige til glemmebogen

Silkeborg gjorde mandag comeback i Superligaen efter en enkelt sæson i 1. division ved at spille 0-0 hjemme imod Sønderjyske, som havde den nye tyske træner Michael Boris ved roret for første gang.

Men det blev mildest talt ikke en kamp, der vil gå over i historien på grund af mindeværdige aktioner eller højt underholdningsniveau.

Begge hold er udråbt til at blive en del af nedrykningskampen, og kampens resultat var et bevis på, at de to hold niveaumæssigt er ganske tætte.

Både værter og gæster havde chancer til at score, men skarpheden manglede for begge mandskaber.

Silkeborg kom bedst fra start i opgøret og havde spilovertaget det meste af første halvleg.

Nicolai Larsen debuterede for Silkeborg IF med et clean sheet i 0-0-kampen mod Sønderjyske. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det udmøntede sig i et par pæne forsøg for hjemmeholdet, men gæsterne fra Sønderjyske var bestemt heller ikke uden chancer.

Enkelte perioder bød Sønderjyske sig nemlig også til, men lig for begge hold var, at skarpheden manglede.

Kampbilledet fra første halvleg fortsatte i anden, hvor Silkeborg stadig havde det spillemæssige overtag, men med chancer til begge mandskaber.

Kort efter pausen var hjemmeholdets back Rasmus Carstensen tæt på, mens Sønderjyskes offensivspiller Emil Frederiksen var tættest på for gæsterne midtvejs i halvlegen.

De to holds premiere endte dog uden mål, og begge hold lægger sig i midten af rækken efter første superligarunde med et enkelt point hver.