LIVE: Hobro slås for livet i Parken

Mens mange af ligaens andre hold kæmper om top 6, er der kun et mål for FCK og FCM, nemlig titlen. Begge tophold spiller også søndag kl. 17, hvor de skal forsøge at hente vigtige point inden slutspillet. Ekstra Bladet følger begge kampe LIVE