LIVE: Vil have øl i Tøfting

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, indfrier søndag sit løfte om at gå til Herning, efter at han tog fejl i FCM-spådom

Stig Tøfting står ved sit ord!

Godt nok har Ekstra Bladets fodboldekspert knækket den 80 kilometer lange gåtur fra sin residens i Viby J. til Herning over i tre bidder … Men vandret hele den lange vej, det har han gjort – også uden at pive!

Sender B.S. ud for at hjælpe Tøfting

Både torsdag og på den 40 kilometer lange ’kongeetape’ fredag har han sat det lange ben forrest i bestræbelserne på at nå til kampstart søndag klokken 18 på MCH Arena mellem FC Midtjylland og AGF.

Stig Tøfting har nemlig haft kampbolden med i sin rygsæk hele vejen fra Aarhus.

Søndag tager den kække fodboldekspert med de dristige forudsigelser hul på sidste etape på godt 15 kilometer fra Strøgcentret i Ikast til Herning – hvor ingen ringere end FCM’s mental træner og tidligere jægersoldat, B.S. Christiansen, er blevet sendt ud på ruten for at følge den kære Stig Tøfting på vej og selvfølgeilg også sikre sig, at kampbolden kommer sikkert til Heden.

Sidste etape af 'Stig-minoen' blev sat i gang klokken 13.00, hvor der var mødt folk op med support og gaver. Video: Claus Bonnerup

Dårligt vejr

Af sted, af sted, Stig! Tøfting har ufortrødent marcheret langs hovedvej 195 nærmest lige fra Aarhus til Ikast – med reflekser og pandelampe i mørket.

Søndag ved middagstid stod det ned i lårtykke stråler – og vejrudsigten lovede ikke nogen opklaring, før Stig Tøfting efter planen gerne skulle være nået frem til MCH Arena omkring klokken 16.30.

Ekstra Bladet følger fodboldekspertens sidste gåtur (i regnvejr) og tager temperaturen på humøret løbende.

B.S. Christiansen har forhåbentlig en solid peptalk i ærmet, hvis der skulle blive brug for det på grund af det dårlige vejr.

Der var bajere på ruten og flot fremmøde, da Stig Tøfting tog hul på sidste etape af 'Stig-minoen'. Video/redigering: Calus Bonnerup/Henrik Houlberg

