LIVE: Vild afslutning: Nyindkøb scorer dybt inde i overtiden

Hobro skal have deres sæson skudt i gang, de står med nul point efter sæsonens første to runder. Anderledes ser det ud for sølvvinderne Brøndby, der har fået en okay start på sæsonen. Ekstra Bladet dækker kampen LIVE