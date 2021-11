Livline til Superliga-bundprop: Stjerner ramt af covid-19

Randers FC må undvære to af sine største stjerner søndag men alt peger mod at smittekæden er brudt og midtugens brag i i Europa bliver ikke ramt af yderligere covid-udbrud

Vejle har brug for al den medgang, som de overhovedet kan få inden vinterpausen.

Derfor kommer lørdagens nyheder fra Randers FC meget belejligt.

Både Vito Hammershøy-Mistrati og Tosin Kehinde er ude af søndagens opgør grundet covid-19. Det skriver klubben i en kort besked på sin hjemmeside.

Randers FC er søndag værter for de hårdt prøvede Vejle-spillere. Et opgør som kronjyderne under normale omstændigheder ville være storfavoritter i.

Kehinde - ude med Covid-19. Foto: Ernst van Norde

Uden Kehinde og Mistrati ændres oddsene, men Randers FC vil stadig være favoritter.

Vejle vandt lige før landskamppausen den vigtige kamp mod SønderjyskE, og de kan med point indhente konkurrenterne i bunden.

For Randers FC kommer de to positive test på et kritisk tidspunkt. Kronjyderne spiller torsdag nøglekamp i Conference League mod rumænske Cluj.

Den kamp skal vindes for at holde liv i håbet om videre avancement.

Der er imidlertid håb om, at covid-19 udbruddet ikke har bredt sig. De to Randers FC-spillere testede positive først på ugen, og de er allerede symptomfri, så de efter weekenden kan vende tilbage til træning.

Så forventningerne er, at der ikke kommer flere positive test de kommende dage.