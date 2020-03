Lønnen kommer, men hvad med den næste?

Vi har allerede set det i Sverige, hvor spillerne i Elfsborg som de første foreslog en lønnedgang under corona-krisen. I flere norske klubber har spillerne også accepteret en lønnedgang for at hjælpe deres arbejdsgiver.

I Tyskland har spillerne i flere af klubberne i Bundesligaen meldt sig på banen med accept af en lønnedgang. De har gjort det i Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Bayern München og Dortmund, mens spillerne i Union Berlin har afstået lønnen i en periode.

Situationen er vidt forskellig fra Horsens til FCK. I Horsens er det udelukket, at der nu kan blive tale om en kollektiv lønnedgang, fordi klubben får op til 26.000 kr. om måneden i kompensation fra staten. Samtidig er spillerne sendt hjem. I FCK er spillerne stadig på arbejde. Foto: Jens Dresling.

Lønnedgang udelukket

I Danmark lyder meldingen fra Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, i en sms, at han ikke ønsker at udtale sig om situationen.

Han ønsker således heller ikke at fortælle, om Spillerforeningen allerede har fået henvendelser fra spillere, der har tilbudt lønnedgang, eller klubber, der ved, at de vil være økonomisk presset på likviditeten i løbet af kort tid.

Men i otte klubber, der allerede modtager lønkompensation, så som Lyngby, FCN, SønderjyskE, Hobro, Esbjerg, Horsens, Randers og OB er det udelukket at lave en model for lønnedgang, fordi klubberne allerede modtager lønkompensation fra staten. Klubberne får op til 26.000 kr. om måneden pr. medarbejder i en periode på tre måneder.

Derfor kan kollektiv lønnedgang lige nu kun blive et tema i: FCK, Brøndby, AGF, AaB, Silkeborg og FCM, hvis klubberne af økonomiske årsager henvender sig til Spillerforeningen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver der ikke problemer i landets bedste fodboldklubber med lønudbetalingen til spillerne i næste uge, men om én måned kan tingene se anderledes ud, hvis ikke samfundet er blevet åbnet igen.

Ingen Superligaklubber har meldt ud, at de er lukningstruede, men likviditeten strammer til, og der venter alvorlige krisetider på den anden side af coronakrisen.

Coronavirussen er nemlig hård ved klubberne. Lige nu er der ingen synderlige indtægter, selv om der kommer en lønkompensation fra de aftaler, som regeringen har lavet med arbejdsmarkedets parter.

Nent, der sidder på hovedparten af tv-rettighederne, har stoppet sine betalinger. Der kommer ingen matchday indtægter, fordi der ikke spilles kampe, og sponsorerne vil være tilbageholdende, når verden åbner sig igen.

Det er planen, at Superligaen - hvis det er nødvendigt - skal spilles færdig ind i juli. Det betyder, at spillernes sommerferie bliver tilbagekaldt. Det er et spørgsmål, om de kan nå at holde den, inden en ny sæson begynder. Det betyder også, at SønderjyskE-træner Glen Riddersholms sommerferie lige nu hænger i en tynd tråd. Foto: Lars Poulsen.

Sommerferie tilbagetrækkes

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger ventes det, at Spillerforeningen og Divisionsforeningen i løbet af kort tid melder ud, at spillernes sommerferie tilbagetrækkes på grund af corona-krisen.

Alt tyder nemlig på, at Superligaen - hvis den altså kommer i gang igen - kommer til at køre i juni og måske juli. Under normale omstændigheder skulle spillerne holde sommerferie i anden halvdel af maj og de første uger i juni.

Det kan betyde, at ferien muligvis bliver skubbet til juli, hvis spillerne overhovedet kan nå at holde den, inden en ny sæson skal i gang igen. Fordelen i Superligaen er, at i næste sæson er der fire kampe færre, efter Superligaen er skåret ned fra 14 til 12 klubber.

Inddragelsen af sommerferien har parterne været i dialog om de seneste par uger, efter Mette Frederiksen første gang besluttede at lukke Danmark ned.

Superligaen er foreløbig suspenderet. Når Statsministeren åbner Danmark igen, ventes der at gå op til to uger, før Superligaen kan genoptages. Det er usikkert, om det bliver med tilskuere på tribunerne.

Sådan vil UEFA løse krisen Spilleterminer UEFA arbejder i øjeblikket på, at det skal være muligt at spille hele juli, så alle de europæiske turneringer kan blive færdigspillet. Det er helt afgørende at få ligaerne spillet færdig, så UEFA ved, hvem der er kvalificeret til de europæiske turneringer, Europa League og Champions League, i næste sæson. Kontrakter forlænges 1. juli er normalt den helt store skiftedato for fodboldspillere. Mange spillere har således kontraktudløb 30. juni. Lige nu arbejder UEFA efter en model, hvor de spillere med kontraktudløb automatisk får forlænget deres aftale én måned, så ligaerne kan blive færdigspillet rundt omkring i Europa. Hvis Superligaen ikke bliver færdig til 30. juni, kunne man havne i en situation, hvor Emmanuel Sabbi spillede for Hobro den ene dag og OB den næste dag i samme turnering. Den slags vil man undgå. Kontrakterne skal således forlænges til 31. juli. Må spilles på alle datoer Fodbolden har normalt en stram kalender, hvor der er udvalgte datoer, der må spilles fodbold. Det betyder, at der ikke må spilles kampe i ligaer på dage, hvor der spilles landskampe, Champions League og Europa League. Den regel kommer UEFA til at bryde i efteråret og foråret næste år, hvis fodboldkalenderen skal passe, og de nye turneringer skal nå at blive afviklet i tide før EM-slutrunden næste sommer.

Se også: Officielt: Nye corona-regler i Superligaen

Se også: Liverpool-stjerne hyldet for 'enorm' donation

Så hårdt ramt er din klub: Dystre udsigter i Parken